È ‘guerra’ sui social tra Loredana Lecciso e Romina Power nel giorno del compleanno di Al Bano: cos’è successo

Oggi, giovedì 20 maggio 2020, è il compleanno di Al Bano Carrisi. Lo storico cantautore compie 78 anni. Prima di raccontarvi cos’è successo nel quartier generale del pugliese, ovvero Cellino San Marco, ovviamente cogliamo l’occasione per fare tantissimi auguri ad uno dei cantanti più famosi nella storia della musica italiana. Infiniti auguri dalla redazione di Sologossip.

La vita sentimentale di Al Bano Carrisi è stata spesso al centro del chiacchiericco gossipparo. Il cantante è stato sposato con Romina Power, anche lei cantante nonché attrice americana. I due si conobbero in giovane età ed hanno avuto quattro bellissimi figli: Ylenia, scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Il loro matrimonio, che ha fatto sognare gli italiani e per molti erano la coppia più bella del mondo, è durato circa ventinove anni. La loro favola è terminata nel luglio del 2012 quando hanno deciso di separarsi.

Dopo la lunghissima storia d’amore con Romina, il cantante si è legato sentimentalmente alla showgirl Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri due figli: Jasmine e Albano Jr. La storia d’amore con la Lecciso sembrava tramontata nel 2018, quando hanno annunciato la separazione, ma ad oggi pare che sia tornato il sereno tra di loro. Molti fan, però, sognano ancora un ritorno di fiamma con la sua ex moglie.

Nel giorno del suo settantottesimo compleanno, è ‘guerra’ sui social tra le due donne. La Lecciso ha infatti pubblicato una foto in compagnia del Carrisi, scrivendo: “Il primo scatto di una giornata speciale. Auguri Al“. Subito dopo, la Power ha replicato sul suo account con una foto in bianco e nero, scrivendo a sua volta: “Infiniti auguri, Al Bano! Gli anni passano… ma chi li conta?“. La foto pubblicata dalla Power sembrerebbe quasi un ‘affronto’ nei confronti della ‘rivale’, ma conoscendo la classe e l’eleganza dell’americana sappiamo che in realtà non è così.