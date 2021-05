Caso Denise Pipitone, prelevato il Dna della ragazza trovata In Calabria: la notizia riportata a Pomeriggio Cinque.

In questi ultimi mesi, il caso Denise Pipitone è stato riaperto, dopo circa 17 anni. La segnalazione dalla Russia di una ragazza arrivata in una trasmissione per cercare di ritrovare sua madre, ha riacceso di nuovo i ‘riflettori’ intorno a questa vicenda. Sappiamo, Olesya, questo il nome della 21enne, non è Denise, dato che, il test del Dna, ha portato ad una non compatibilità. Ma non è finita qui, perchè le indagini sono proseguite, e nuovi risvolti hanno interessato il caso. Partendo dal principio dei fatti, la piccola è stata vista l’ultima volta intorno alle 11:45 da una zia sul marciapiede, e successivamente, ci sono stati altri avvistamenti.

A Chi l’ha visto?, nel corso di queste settimane, sono spuntate fuori forti dichiarazioni, e a destare grande attenzione l’arrivo di una lettera anonima. Ma oggi, giovedì 20 maggio, a Pomeriggio Cinque, si è tornato a parlare della piccola Pipitone. Mentre Barbara D’Urso parlava con gli ospiti presenti, nella seconda parte, ha dato parola all’inviato, che ha dato una notizia sul caso.

Denise Pipitone: prelevato il Dna alla ragazza trovata in Calabria

La diretta si è aperta parlando di quanto è stato rivelato a Chi l’ha visto, ma nel corso della seconda parte dedicata allo spettacolo, Barbara D’Urso ha dato la parola al suo inviato, per un nuovo aggiornamento. “Abbiamo appena saputo una notizia fondamentale, la procura di Paola sul mandato della procura di Mazara ha effettuato mentre eravamo in diretta il test del Dna, su Denisa, la ragazza che abbiamo intervistato, e che per molti poteva essere Denise Pipitone”.

Al momento non si ha il responso, come dichiarato anche dall’inviato di Pomeriggio Cinque, e soltanto i risultati potranno stabilire la verità.