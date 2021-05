Denise Pipitone, spunta un testimone anonimo dopo 17 anni e rivela di aver visto la piccola in auto con tre donne nel giorno della scomparsa.

Giornate particolarmente cruciali per il caso Denise Pipitone. Dopo la riapertura delle indagini a distanza di ben 17 anni, si stanno aggiungendo, giorno dopo giorno, dei tasselli davvero importanti. E che, soprattutto, ci potrebbero fare seriamente pensare che stiamo arrivare ad un punto di svolta. Lo ha, ad esempio, anticipato Giacomo Frazzitta. Quando, dopo aver ricevuto la lettera anonima, ha rivelato di aver aggiunto un pezzo molto importante del puzzle. E ne abbiamo avuto la conferma anche nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque.

Nel corso della seconda parte della puntata di oggi, Giovedì 20 Maggio, Federica Panicucci ha nuovamente parlato del caso Denise Pipitone. Ed ha raccontato una rivelazione choc. Da quanto si apprende, sembrerebbe che le parole di un testimone anonimo, riguardanti proprio il giorno della scomparsa della piccola di Mazara del Vallo, siano davvero fondamentali ai fini dell’indagine. Scopriamo di che cosa parliamo.

Denise Pipitone, spunta un testimone oculare anonimo: importante rivelazione a Mattino Cinque

Una vera e propria rivelazione choc, quella che, pochissimi istanti fa, è stata data in diretta televisiva a Mattino Cinque. In collegamento con l’ex maresciallo Lombardo, Federica Panicucci ha nuovamente analizzato per filo e per segno tutto quello che è emerso in queste ultime ore sul caso di Denise Pipitone. Ed, in particolare, ha posto attenzione sulla rivelazione fatta da un testimone oculare anonimo dopo ben diciassette anni. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe, nel giorno della scomparsa della piccola, il testimone, di cui non è ancora svelata la sua identità, abbia visto Denise in un’auto in compagnia di tre persone.

Una svolta choc, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, fino ad adesso era completamente sconosciuta. Di quale auto si parla, però? Della “famosa” Ford Fiesta? Assolutamente no! E a svelarlo è stato proprio l’ex maresciallo Lombardo! Ma non è affatto finita qui. Da quanto si apprende dalla diretta, non soltanto abbiamo appreso che il testimone abbia riconosciuto e fatto i nomi di queste tre persone, ma che addirittura esse siano presenti anche nelle indagini. “Quanto tempo dopo rispetto il rapimento?”, chiede la Panicucci all’ex maresciallo. “Circa quaranta cinque minuti o un’ora dopo”, risponde Lombardo. “Parliamo sempre di famiglia allargata”, chiede ancora la conduttrice di Mattino Cinque. “Si, possiamo dirlo”, conferma l’ex maresciallo di Marsala.

Insomma, un punto di svolta davvero clamoroso, c’è da ammetterlo. Cosa succederà, però, adesso? Staremo a vedere!