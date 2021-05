Attraverso una serie di Instagram Stories, Elodie ha mostrato ai suoi sostenitori la truffa scoperta: durissimo sfogo, cos’è successo.

Un amaro sfogo, quello che, pochissime ore fa, Elodie ha tenuto sul suo canale Instagram con i suoi sostenitori. Ritornata da una giornata lavorativa davvero intensa e, soprattutto, all’insegna di prove, la cantante si è concessa un bel po’ di relax. Ed è proprio in questo preciso momento che non ha affatto potuto fare a meno di dedicare un po’ di tempo al suo pubblico social. E raccontare loro della truffa scoperta qualche istante prima.

Sappiamo benissimo che Elodie è attivissima sul suo canale social. E, soprattutto, è sempre dedita a rendere partecipi i suoi sostenitori sulle sue giornate. E su tutto quanto le accade. Lo ha fatto, ad esempio, qualche settimana fa. Quando, con indosso un completo davvero delizioso, la cantante si romana si è lasciata riprendere durante un balletto super fascinoso ed intrigante. Lo ha ribadito, però, anche qualche ora fa. Di ritorno da lavoro, infatti, Elodie ha parlato “face to face” con i suoi sostenitori. Ecco cos’è successo. E, soprattutto, cosa ha voluto “denunciare”.

Elodie scopre la truffa: il durissimo sfogo sui social, cos’è successo

È proprio attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale che Elodie non ha affatto potuto fare a meno di mostrare al suo pubblico la truffa scoperta poco prima e di cui è stata vittima. Non è la prima e non sarà l’ultima, questo è vero. Purtroppo, con l’avanzare della tecnologia, sono sempre di più le persone che diventano protagoniste di questi spiacevoli inconvenienti.

A cadere nella trappola dei truffatori, purtroppo, questa volta è stata la giovanissima Elodie. Come mostrato da una sua recentissima Instagram Stories, sembrerebbe proprio che la cantante romana sia stata protagonista di un tentativo di truffa.

Sono proprio questi i messaggi che, da come mostrato da Elodie, sono arrivati al suo numero cellulare. E che, molto probabilmente, sarebbero stati l’inizio di una truffa. Per questo motivo che, una volta scoperta, la cantante si è lasciata andare ad un amaro sfogo.

“Ho appena scoperto che è una truffa. Siete capaci di rompere il c**o in molteplici modi. E questo vi fa onore”, ha detto Elodie, sfogandosi.