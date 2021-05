Ricordate Eva Herzigova? È stata Frida ne “L’amico del cuore” di Salemme: ecco com’è diventata oggi l’attrice

L’amico del cuore è un film del 1998 scritto e diretto da Vincenzo Salemme. La pellicola è girata a Bacoli e a Miseno. La trama ruota attorno alla storia di Roberto Cordova, medico quarantenne interpretato da Salemme, che deve sottoporsi a una rischiosa operazione al cuore e prima decide di togliersi tutti gli sfizi tra i quali quello di andare a letto con la bella e giovane moglie del suo migliore amico Michele (Carlo Buccirosso), Frida (Eva Herzigova). Il film ottenne un gran successo e segnò l’esordio in cabina di regia di Vincenzo Salemme. Possiamo affermare senza ombra di dubbio che il successo dell’attore e regista sia iniziato proprio con questa pellicola.

Eva Herzigova è Frida ne L’amico del cuore: com’è diventata oggi

Nel cast de L’amico del cuore – come abbiamo detto – è presente anche Eva Herzigova, che interpreta il personaggio della moglie di Michele Seta, miglior amico di Roberto Cordova. La donna, però, è anche il sogno ‘erotico’ di Roberto Cordova e uno dei suoi ultimi desideri prima di sottoporti alla delicatissima operazione al cuore.

La Herzigova, oltre che il sogno – nel film – del personaggio interpretato da Salemme, per anni è stata anche il sogno nel cassetto di migliaia e migliaia di italiani. La sua carriera è iniziata alla fine degli anni ottanta, quando, da modella, ha calcato le passerelle più importanti e addirittura fu eletta da un sondaggio inglese come la più “iconica” di tutti i tempi. Diventa famosa in Italia proprio grazie al film di Vincenzo Salemme e nel ’98 presenta il Festival di Sanremo insieme Raimondo Vianello e Veronica Pivetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Herzigova (@evaherzigova)

Ma com’è diventata oggi Eva Herzigova? L’attrice ed ex modella non appare in televisione da un bel po’ di tempo. Per chi la segue sui social, in particolare su Instagram saprà che la sua bellezza non è stata scalfita dal tempo. La Herzigova è sempre bella e ancora oggi ha tantissimi estimatori. Il suo cuore, però, batte solo per l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj, con il quale ha avuto tre figli: George nato nel giugno 2007, Philip nato nel marzo 2011 ed Edward nato nell’aprile 2013. La Herzigova tra l’altro vive proprio a Torino insieme al suo compagno.