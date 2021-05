Giulia Stabile e Sangiovanni, è successo a pochi giorni da Amici: finalmente l’incontro tanto atteso.

A trionfare ad Amici di Maria de Filippi è stata Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere il talent show. Giulia è arrivata in finalissima con il suo fidanzato Sangiovanni, ed è riuscita ad avere la meglio. Una vota fuori dal programma, tutti i finalisti hanno avuto modo di tornare sui social, ed esprimere le prime parole.

Anche la vincitrice è tornata sul suo profilo instagram, e subito ha iniziato a condividere le prime storie. Ma sappiamo, all’interno della scuola più spiata d’Italia, a colpire ed appassionare i telespettatori è stato il legame d’amore nato fra lei e Sangiovanni. Proprio per questo, molti non vedevano l’ora di poterli vedere di nuovo insieme, una volta fuori. Proprio ieri, è avvenuto l’incontro, il tutto ripreso in diretta: avete visto?

Giulia Stabile e Sangiovanni di nuovo insieme dopo Amici: l’incontro lontano dalle telecamere

Ad appassionare e conquistare ad Amici è stato sicuramente l’amore nato all’interno del talent, ed in particolare, quello nato fra Sangiovanni e Giulia Stabile. Fra la ballerina e il cantante è sorto un amore da sogno, che ha fatto letteralmente sognare anche gli spettatori da casa.

I fan della coppia li hanno sostenuti fino alla fine. Una volta fuori dal talent, non c’è stato cenno di incontro fra Giulia e Sangiovanni, ma finalmente è arrivato il momento che tutti aspettavano di vedere. La coppia si è incontrata, ed il tutto è stato ripreso dall’autrice Raffaella Mennoia. Dal video, si vede la ballerina con tra le mani la scritta con il nome di Sangiovanni, e Raffaella che chiama l’artista, che va da Giulia e la prende in braccio.

Un momento che non poteva passare inosservato all’occhio vigile dei fan, che non vedevano l’ora di poterli ammirare di nuovo insieme.