L’Isola dei Famosi cambia tutto: ora sembra esser ufficiale, la finale si svolgerà in maniera del tutto differente dalle edizioni precedenti. Ecco la notizia!

Tra non molto andrà in scena l’attesissima finale de l’Isola dei Famosi. Il reality quest’anno è condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Tra prove e giochi i naufraghi stanno lottando contro la sopravvivenza in Honduras: non per tutti è facile restare nel reality, in molti stanno soffrendo in particolar modo la fame. Dopo una cavalcata lunga e faticosa, con caduti e feriti, il reality show tra poco più di due settimane giungerà ai titoli di coda: chi si aggiudicherà il primo posto in classifica? L’emergenza Coronavirus ancora attiva impone nuove regole: a quanto pare la finale sarà diversa da tutte le altre andate in onda negli altri anni. Ecco cosa succederà!

Isola dei Famosi, cambia tutto: l’annuncio arriva ora, non era mai accaduto prima

L’Isola dei Famosi tra poco più di 15 giorni andrà in onda con la finale. Il 7 giugno è in programma l’ultimissima puntata del reality show che sta facendo compagnia ai telespettatori Mediaset il lunedì ed il venerdì. Quella in corso è un’edizione non certamente facile e differente dalle precedenti: tutto il mondo si ritrova a combattere contro l’emergenza Coronavirus! Proprio per questo motivo, la finale si svolgerà in maniera differente dalle altre. Tv Blog fa sapere che l’Isola dei Famosi vedrà la proclamazione del vincitore direttamente dall’Honduras! Non accadrà come le scorse edizioni di vedere l’incoronazione del vincitore dagli studi di Milano. Il motivo ovviamente risiede nel periodo di emergenza sanitaria che tutto il mondo vive. Il protocollo Covid richiede un periodo di quarantena per le persone che arrivano dall’estero.

Sarà dunque una proclamazione a distanza quella del vincitore dell’Isola dei Famosi 2021! Chi avrà conquistato il pubblico così tanto da meritarsi la vittoria? Manca poco e lo scopriremo…