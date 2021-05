La strepitosa serie di “Dr. House” ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo per otto lunghi anni: ricordate “Chase”, com’è diventato oggi l’affascinante Jesse Spencer

La magnifica serie di “Dr. House” è stata un vero e proprio fenomeno che ha appassionato il pubblico per otto lunghi anni. Merito del brillante e magnetico protagonista, Hugh Laurie, ma anche di un cast strepitoso che ha conquistato i telespettatori fin dalla prima messa in onda. Fin dalla primissima puntata, il personaggio di “Chase” ha affascinato, divertito e coinvolto il pubblico: sapete com’è diventato oggi Jesse Spencer? Il celebre e talentuoso attore ha continuato a lavorare in tv ed è diventato il protagonista di un’altra serie di immenso successo. Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli? Non dovete fare altro che seguirci nelle prossime righe e vi sveleremo ogni cosa!

Leggi anche: Blake Lively: ricordate il meraviglioso film che l’ha resa celebre prima di “Gossip Girl”?

Com’è oggi Jesse Spencer: era l’affascinante “Chase” di “Dr. House”

Originario di Melbourne, classe 1979, l’attore ha esordito fin da giovanissimo nel mondo dello spettacolo. Forse non tutti lo ricorderanno, ma ha preso parte anche ad uno dei celebri e, all’epoca amatissimi, film che vedevano protagoniste le gemelle Olsen. A consacrarlo alla fama è stato, ovviamente, il ruolo di “Chase” in “Dr. House”. Il suo talento non è passato inosservato, tanto che è diventato protagonista di una serie di immenso successo.

Ebbene, sì, Jesse Spencer è ora il protagonista di “Chicago Fire”, fortunatissimo format prodotto dal mostro sacro di Dick Wolf. Da “Chicago Fire” sono stati sviluppati altri tre spin-off: “Chicago P.D.”, “Chicago Med” e “Chicago Justice”. Un vero e proprio franchising amatissimo dal pubblico. Forse non tutti lo sanno, ma in passato Jesse Spencer è stato sposato con la bella Jennifer Morrison che in “Dr. House” interpretava la collega (e poi futura moglie) Allison Cameron. Siete curiosi di vedere com’è oggi il talentuo e affascinante attore? Trovate uno scatto di seguito!

Per restare aggiornato seguite il nostro profilo Instagram: qui

Ancora più affascinante, siete d’accordo?