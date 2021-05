Ha conquistato il pubblico nei panni della dottoressa Izzie Stevens in “Grey’s Anatomy” e oggi è un’attrice acclamata e famosissima: ricordate dove avevamo già visto Katherine Heigl?

Il suo personaggio ha conquistato il pubblico fin dalla prima apparizione. Nel fortunatissimo “Gray’s Anatomy” interpretava la dottoressa Izzie Stevens, bellissima giovane donna forte e determinata. La bravura di Katherine Heigl non è certo passata inosservata e, grazie al suo sfavillante talento, è diventata un’attrice celebre e acclamatissima. Non solo sul piccolo schermo, la splendida interprete è un volto noto anche del cinema e ha saputo distinguersi grazie alla capacità di calarsi in generi sempre diversi. Da “Molto incinta” a “L’amore criminale”, senza dimenticare “27 volte in bianco” e “Capodanno a New York”. Oggi è famosissima, ma ricordate dove avevamo già visto Katherine Heigl prima dell’approdo a Grey’s Anatomy?

Katherine Heigl, dove l’avevamo già vista: prima di “Gray’s Anatomy”

Bellezza strepitosa, l’attrice è nata a Washington nel 1978. Sebbene fosse molto portata per gli studi e avesse sempre sognato di frequentare l’università, il richiamo per il mondo dello spettacolo è troppo forte e Katherine si trasferisce a Los Angeles. Inizia a lavorare come modella e si avvicina poco alla volta al mestiere di attrice.

La possiamo ammirare in piccoli ruoli per il cinema, come “Piccolo, grande Aaron” e “Aiuto sono mia sorella”. C’è per un personaggio e, in particolare, una serie televisiva che la consacra al successo e fa notare a tutti il suo talento. Di quale si tratta? Ebbene, non tutti lo ricorderanno, ma la bellissima Katherine Heigl ha interpretato il suolo di Isabel Evans in “Roswell”. La celebre serie incentrata su un gruppo di alieni nella città di Roswell. Katherine ricopriva il ruolo di uno dei tre alieni giunti sul nostro pianeta. Lo ricordavate?

Una carriera strepitosa per una donna dal talento eccezionale e il fascino impareggiabile!