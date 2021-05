La splendida Laetitia Casta è diventata mamma per la quarta volta: la modella l’ha annunciato a sorpresa, che notizia straordinaria!

Dopo Elisa Di Francisca, un’altra incredibile sorpresa in arrivo: la super e famosissima modella ha annunciato di essere diventata mamma per la quarta volta. Avete letto proprio bene, si. La star di tutte le passerelle nazionali e non solo ha messo al mondo il suo quarto figlio. A darne l’annuncio, come detto poca fa, è stata proprio la diretta. Attraverso le pagine di una famosissima rivista francese, la modella ha condiviso con tutti i suoi ammiratori questa splendida notizia. Svelando, badate bene, non soltanto il sesso del suo bebè, ma anche il nome e il suo significato.

A questo punto, quello che conta sapere è: di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene: se vi dicessimo Laetitia Casta, ci credereste? Fareste bene a farlo, perché è proprio così! All’età di ben 42 anni, la modella è diventata mamma per la quarta volta. Scopriamone, però, tutti i dettagli.

Leatitia Casta è mamma per la quarta volta: che sorpresa!

È proprio attraverso le pagine della famosa rivista francese Public che Laetitia Casta ha annunciato di essere diventata mamma per la quarta volta. Sposatasi nel 2017 con Louis Garrel, regista francese, la super modella ha messo al mondo il loro primo bebè. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, ha reso entusiasti e gioiosi tutti i suoi ammiratori.

Come si chiama, però, il quarto figlio di Laetitia Casta? E, soprattutto, è un maschietto o una femminuccia? A svelare ogni cosa, ovviamente, è stata proprio la diretta interessata. Da quanto si apprende, sembrerebbe che si tratti di un bel fiocco azzurro. E che si chiami Azel. Un nome piuttosto “particolare”, c’è da ammetterlo. E che, da quanto si leggi, ha origini ebraiche. Sembrerebbe, infatti, che il significato della parole sia “nobile”.

Già mamma di tre figli, nati dalle sue relazioni precedenti, Laetitia Casta si appresta a vivere una nuova vita con tutta la sua numerosissima famiglia. Tantissimi auguri!