In una sua recentissima intervista, Mischa Barton ha rivelato il motivo per cui ha detto addio a The OC: la verità arriva solo ora.

È stata una delle serie televisive più amate e seguite dal pubblico italiano, ne siamo certi. Composta da ben quattro stagioni ed ambientata ad Orange County, bellissima località californiana, le avventure di quattro giovanissimi ragazzi e delle loro famiglie hanno tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori. Avete capito di cosa stiamo parlando? Si, avete detto proprio bene: del famosissimo The OC. Dite la verità: quanti di voi non hanno mai visto una puntata, anche una sola? Decisamente nessuno, ne siamo certi.

Le avventure di Ryan, Marissa, Summer e Seth, quindi, ci hanno tenuto compagnia per ben quattro stagioni. Fino a quando, dopo la morte della giovanissima Cooper, è stato deciso di chiudere i battenti. E di salutare, quindi, il suo affezionatissimo pubblico per sempre. Vi siete mai chiesti, però, perché a morire è stato proprio il personaggio di Marissa? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. In una sua intervista ai microfoni di “E Online”, Mischa Barton ha rivelato ogni cosa.

The OC, Mischa Barton svela il motivo del suo “addio”: la rivelazione arriva dopo anni

Era esattamente l’episodio numero venticinque, intitolato “I Diplomati”, della terza stagione quando Marissa Cooper, in seguito ad un inseguimento con Volchock, è vittima di un incidente stradale. Perdendo letteralmente la vita. Una scena, come ricorderete senza alcun dubbio, davvero straziante. E che chiude completamente un cerchio. Con la morte della giovanissima Cooper, infatti, le vite dei tre ragazzi di Orange County restano completamente sconvolte. Soprattutto, quella di Ryan.

Vi siete mai chiesti, però, perché a morire è stata proprio Marissa? Insieme a Ryan, Summer e Seth, la Cooper era una delle protagoniste principali della serie televisive, perché è stata scelta proprio lei? A rivelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata. A “E Online”, Mischa Barton si è lasciata andare ad una rivelazione choc sul motivo del suo addio a The OC. Da quanto si apprende, sembrerebbe che sul set fossero presenti persone “cattive” nei suoi confronti. “Ricordo tutto ciò con grande affetto, oggi, ma credo che alcune persone abbiano commesso degli errori nel modo in cui hanno gestito la situazione. Non mi sentivo in grado di andare avanti”, ha detto l’attrice.

Ve lo sareste mai immaginato un “retroscena” del genere?