La modella Natasha Stefanenko appare in una vecchia foto sui social, ma oggi è ancora più bella: l’avete vista?

Natasha Stefanenko è stata una delle modelle più amate dagli italiani negli anni passati. Nata nella Russia Sovietica, nel 1992, nonostante la poca stima nella sua bellezza, partecipa e vince il concorso The Look of the Year svoltosi a Mosca. Inizia così a fare la modella e si trasferisce in Italia, dove raggiunge l’apice del successo. Nel nostro paese lavora come modella in campo pubblicitario, finché Beppe Recchia non la nota in un ristorante e la propone per il programma di Canale 5 La grande sfida. In seguito, lavora in televisione soprattutto in programmi di genere comico e fiction, fino a debuttare come attrice al cinema. Tra i programmi televisivi da lei condotti figurano: Per tutta la vita…? su Rai 1 con Fabrizio Frizzi, Target su Canale 5 e soprattutto il Festivalbar nel 2001 insieme ad Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari. Tra le miniserie TV, invece, spicca sicuramente Nebbie e delitti, in cui interpreta la parte di Angela Cornelio, eterna fidanzata del commissario Soneri, interpretato da Luca Barbareschi.

Natasha Stefanenko in una vecchia foto: oggi è ancora più bella

L’ex modella e conduttrice televisiva Natasha Stefanenko è comparsa sui social in una vecchia foto pubblicata da Luca Bizzarri. La foto risale addirittura al ’99 e il comico – scherzando – ha scritto su Instagram: “Niente, nel 1999 incontro sta bionda, lei ovviamente insisteva, mi si presentava in camerino in accappatoio, ma io ho sempre resistito, da vero signore. Che classe”. La foto ha suscitato subito la reazione della Stefanenko, che tra i commenti ha scritto: “Che ridere! Ma quanto ti voglio bene?“. Tra i due c’è una profonda stima, oltre che una grande amicizia.

Nel ’99, la Stefanenko era all’apice del suo successo ed era veramente bellissima. Ciò che colpisce, però, è che oggi non sia cambiata minimamente, anzi, sembra addirittura più giovane. L’ex modella russa naturalizzata italiana resta bellissima e siamo sicuri che molti italiani la apprezzano ancora.