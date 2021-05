Sangiovanni dopo Amici di Maria De Filippi torna in televisione: dove lo vedremo a breve.

Quest’anno, Amici di Maria De Filippi ha avuto un successo incredibile, e gli ascolti sono stati evidenti. Infatti, la ventesima edizione è stata sicuramente da record. Ballerini e cantanti, a causa dell’emergenza sanitaria vissuta, per la conseguente diffusione del covid, hanno trascorso le giornate sotto lo stesso tetto.

Questa convivenza, ha portato alla nascita di amicizie e amori molto forti. Infatti, gli allievi hanno sempre mostrato appoggio l’uno per l’altro, fino alla fine. Giulia e Sangiovanni sono arrivati alla finalissima, e come ormai è noto, a trionfare è stata la ballerina. Il talent si è concluso, e tutti gli artisti di Amici sono tornati alla loro vita, decisamente cambiata, dato il successo e la popolarità ottenuta. Dopo l’esperienza all’interno della scuola, a quanto pare, è in arrivo per Sangiovanni una nuova presenza in tv: sapete dove lo vedremo?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Grande sorpresa, Sangiovanni presto in tv: dove lo vedremo

Come vi abbiamo già svelato, gli allievi di Amici di Maria De Filippi, conclusosi sabato scorso il talent, sono tornati alla loro vita, un po’ cambiata, bisogna ammetterlo, dato che, dovranno fare i conti con una forte popolarità. A trionfare è stata Giulia Stabile, mentre a vincere la categoria Canto, e altri numerosi premi, Sangiovanni.

L’artista, però, come abbiamo prima anticipato, dopo l’esperienza ad Amici, ritornerà presto in televisione: siete curiosi di scoprire dove lo vedremo? Tenetevi pronti, perchè, come rivelato dalla pagina ufficiale, l’artista sarà proprio a Verissimo, sabato prossimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)



Ai microfoni di Silvia Toffanin sicuramente il cantante parlerà del suo percorso nella scuola, e del suo futuro, che sembra essere davvero brillante. Ma c’è una grandiosa novità, perchè sabato, a Verissimo, non ci sarà solo Sangiovanni, ma come annunciato in precedenza, arriverà anche Giulia Stabile, la vincitrice. Chissà che proprio nella prossima puntata non arriveranno tutti i finalisti: lo scopriremo soltanto a breve.