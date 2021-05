Grandissimo spavento per Simona Ventura: pochissime ore fa, la conduttrice ha raccontato la caduta di sua mamma, cos’è successo.

Ore di intensa paura e grandissimo spavento per Simona Ventura. Pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, la conduttrice televisiva ha raccontato ai suoi sostenitori della rovinosa caduta presa da sua mamma. Svelandone anche le conseguenze. Non sappiamo cosa sia esattamente accaduto, sia chiaro. Fatto sta che, da quanto si legge dalle sue parole, sembrerebbe che il peggio sia passato.

“Ieri mia mamma è caduta”, sono proprio queste le parole che Simona Ventura scrive a corredo di questo scatto di sua madre. Raccontando, quindi, cos’è successo. E, soprattutto, quali sono state le conseguenze riportate. Fortunatamente, la frattura procurata non è assolutamente scomposta. Ovviamente, però, la caduta ha portato delle conseguenze. Scopriamo le sue parole.

Simona Ventura, attimi di spavento per la mamma: rovinosa caduta, cos’è successo

Poco meno di un giorno fa, Simona Ventura ha raccontato ai suoi sostenitori il grosso spavento vissuto a causa di una rovinosa caduta di sua madre. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa sia esattamente accaduto. E, soprattutto, cosa abbia determinato il piccolo imprevisto. Fatto sta che l’incidente ha provocato delle conseguenze. Certo, fortunatamente, non sono affatto gravi. In ogni caso, però, si è ritenuto necessario trasportare la donna in pronto soccorso. Ed eseguire tutte le visite opportune.

“Ieri mia mamma è caduta. Frattura dell’omero ma, grazie a Dio, composta per cui le hanno messo un busto che dovrà tenere per 1 settimana”, ha continuato a scrivere Simona Ventura a corredo di questo scatto della sua mamma. Fortunatamente, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe che si sia evitato il peggio. Anche se, come specificato, per circa una settimana dovrà tenere un busto. Ovviamente, una volta accertatasi di sua madre, la conduttrice non può fare a meno di volgere un ringraziamento pubblico allo staff medico dell’ospedale in cui è stata trasportata sua madre dopo la caduta. “Hanno fatto più del loro dovere. Dovremmo esserne più grati. Sono le nostre eccellenze che danno anima e corpo tutti da nord a sud”, ha scritto.

Auguriamo alla signora Anna, è questo il nome della mamma di Simona Ventura, una velocissima guarigione.