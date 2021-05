Pochissime ore fa, Giulia Belmonte, la compagna di Stash, ha raccontato ai suoi followers la disavventura vissuta in aeroporto: lo sfogo.

Una vera e propria disavventura, quella che, pochissime ore fa, la giovanissima Giulia Belmonte ha tenuto a raccontare attraverso il suo canale social ufficiale. Intenta a raggiungere, insieme alla sua primogenita Grace, Stash, la bellissima modella si è recata in aeroporto, ma si è trovata ad essere la protagonista di una disavventura davvero clamorosa. Da quanto si apprende dalle sue parole social, sembrerebbe che la giovane Belmonte non abbia potuto partire per problemi legati al biglietto. Di quali problemi stiamo parlando esattamente? Ebbene: è proprio questo il dilemma! Giulia non si sa affatto dare una risposta!

Attraverso una serie di Instagram stories, Giulia Belmonte non soltanto ha raccontato l’imprevisto vissuto in aeroporto, ma si è anche lasciata andare ad uno sfogo durissimo. “La situazione attuale è questa”, ha iniziato a scrivere la giovane compagna di Stash a corredo di questa foto che immortala la sua valigia piena di cosa utili per il viaggio.

Stash, disavventura in aeroporto per Giulia: cos’è successo

“È stato veramente un incubo”, sono proprio queste le parole che Giulia Belmonte, pochissime ore fa, ha utilizzato per descrivere ai suoi followers cos’è esattamente accaduto. In effetti, sia chiaro: nemmeno la giovanissima compagna di Stash lo sa! Fatto sta che, una volta arrivare in aeroporto per partire in compagnia della sua piccola, la modella è stata letteralmente “rimbalzata” da uno sportello ad un altro per problemi legati al biglietto. “Nessuno ha saputo darmi spiegazioni e nessuno è riuscito a risolvere il problema”, ha scritto ancora la Belmonte.

“Trattata male dal personale, non voglio fare di tutta l’erba un fascio, con una bambina di cinque mesi nel passeggino”, ha continuato a dire Giulia visibilmente amareggiata per questa incredibile disavventura. Come sarà andata a finire? Purtroppo, non bene! Impossibilitata a ricevere notizie e soluzioni, la giovane è dovuta ritornare a casa, acquistare un nuovo biglietto e rimandare la partenza.

In bocca al lupo per la prossima volta, cara Giulia!