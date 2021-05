Come mostrato dalle immagini di Gianni Sperti su Instagram, Tina Cipollari è caduta dietro le quinte di Uomini e Donne: cos’è successo.

È la vera e propria protagonista indiscussa di Uomini e Donne, Tina Cipollari. Giunta nel programma di Maria De Filippi tantissimi anni fa in vesti di corteggiatrice, la simpaticissima romana ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, dopo essersi sposata, diventata mamma e dedicata alla sua famiglia, è ritornata nello stesso programma che l’ha “lanciata” nel mondo dello spettacolo in qualità di opinionista. Sono passati anni da questo suo ritorno sul piccolo schermo, eppure Tina Cipollari continua ad essere la colonna portante del dating show.

Sempre pronta ad esprimere le sue opinioni senza filtri e peli sulla lingua, ma anche solita a regalarci dei momenti davvero divertenti ed imperdibili, Tina Cipollari sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, come mostrato da alcune recentissime Instagram Stories di Gianni Sperti, è caduta dietro le quinte di Uomini e Donne.

Tina Cipollari, la caduta dietro le quinte di Uomini e Donne: Gianni Sperti riprende tutto

Ieri, Giovedì 19 Maggio, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Giunto quasi alle battute d’arresto di questa sorprendente stagione, il dating show ci sta regalando degli ultimi momenti davvero imperdibile. Qualche ora fa, ad esempio, è stata registrata la scelta di Giacomo, l’ultimo tronista rimasto in “gioco”. Adesso, quindi, non ci resta che emozionarci e scoprire cosa altro ci riserveranno queste ultime puntate.

Ovviamente, non possono mai mancare le risate. Anche perché, diciamoci la verità, con Tina Cipollari il divertimento è assicurato. Sapete che, però, pochissime ore fa, l’opinionista romana è caduta dietro le quinte? Stava simpaticamente camminando nel backstage del programma quando dopo essersi appoggiata ad un separé, questo è rovesciato a terra. E insieme a lui, purtroppo, l’ha fatto anche Tina! A mostrare tutto in “diretta” è stato proprio Gianni Sperti. Che, come al suo solito, riprendeva la scena della sua amica, non pensando che la Cipollari potesse cadere da un momento all’altro.

Fortunatamente, non si è fatta nulla di grave, Tina Cipollari. Immaginiamo, però, che la scena in quel momento abbia suscitato grosse risate.