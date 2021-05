Uomini e donne, Carolina dopo la scelta di Giacomo: le prime parole

Uomini e donne, Carolina non è la scelta di Giacomo: è successo dopo la puntata registrata, cosa ha pubblicato su instagram.

Ieri, mercoledì 19 maggio, è stata registrata la scelta di Giacomo, il tronista di Uomini e donne. Come ormai è noto, dato che, sono stati numerosi i vari spoiler giunti, il ragazzo tra Carolina e Martina, ha scelto quest’ultima.

Secondo sempre le varie anticipazioni arrivate, la non scelta, al ‘confronto’ fra i due, dopo le dichiarazioni del tronista, sembrerebbe non aver reagito affatto bene, accusando il ragazzo di averla ‘costretta’ a mostrare i suoi sentimenti, per poi non sceglierla alla fine. Da qualche ora, Carolina Ronca, è tornata sui social, con un primo post dopo scelta: questo il messaggio dell’ex corteggiatrice.

Uomini e donne, Carolina Ronca non è la scelta: è successo dopo la registrazione

La registrazione della scelta di Giacomo Czerny di Uomini e donne, si è tenuta ieri, mercoledì 19 maggio. Il tronista era diviso tra le due corteggiatrici, Carolina e Martina, ma sembra abbia fatto la sua scelta. Infatti, secondo le varie anticipazioni e spoiler arrivati, Giacomo ha scelto Martina, che ha chiaramente risposto di sì!

Sembrerebbe, però, che la non scelta non abbia affatto reagito bene. Infatti, sembrerebbe che Carolina abbia avuto dure parole per Giacomo. Da pochissimo, l’orami ex corteggiatrice è tornata sui social, e ha pubblicato un post con una sua foto, con una particolare scritta: “Ma sei così. Un’attrice comica. La bomba atomica Sì, ma tu sei così, In fiamme, sei Notre-Dame Alla Scala, l’Opera Una notte a Pigalle“. La Ronca con le parole della canzone di Achille Lauro, ha manifestato un pensiero per la sua persona.

E in basso a questa immagine pubblicata, sono giunti molti commenti di utenti che hanno subito mostrato grande vicinanza alla ragazza.