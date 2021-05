Valentina Persia è una delle attuali concorrenti de L’Isola dei Famosi, ma sapete quanti kg ha perso? Le immagini del prima e dopo.

Sta quasi per giungere al termine questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Prevista per il 7 Giugno e, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, completamente inedita e stravolgente, la puntata finale eleggerà il vincitore o la vincitrice dell’adventure reality di quest’anno. Chi sarà, secondo voi? In attesa di scoprirlo, è tempo di vedere quanto sono dimagriti i naufraghi. Siete curiosi di saperlo?

Sono trascorsi poco meno di settanta giorni quando i concorrenti di questa quindicesima edizione dell’adventure reality sono partiti alla volta dell’Honduras ed hanno dato inizio alla loro fantastica avventura sull’isola deserta. A distanza, però, di tempo, siete curiosi di sapere quanto sono dimagriti? In particolare, quanti kg ha perso Valentina Persia? È la regina indiscussa dell’isola e, soprattutto, si è mostrata sin da subito disposta a tutto. Ecco, ma quanto è dimagrita? Scopriamolo!

Quanti kg ha perso Valentina Persia a L’Isola dei Famosi? Le immagini a confronto

“I naufraghi all’inizio sono entrati in forze, determinati a vincere. Anche la fame, però, ha giocato con loro. E li ha trasformati”, sono proprio queste le esatte parole che sono state utilizzate nel video mandato in onda nel corso dell’ultimissima diretta per descrivere il cambiamento fisico di ciascun naufrago. “Si sono dovuti adattare ad una dieta fatta di una manciata di riso e quello che riuscivano a procacciarsi”, ha continuato a dire il filmato. Spiegando, quindi, le abitudini che, da poco meno di 70 giorni, ciascun concorrente ha dovuto iniziare ad adottare. A questo punto, la domanda sorge spontanea: quanto sono dimagriti?

In particolare, Valentina Persia quanti kg ha perso su L’Isola dei Famosi? È stata la regina indiscussa dell’Honduras, ma quanto è dimagrita? Stando a quanto si apprende dal video mandato in onda, sembrerebbe che l’attrice e comica romana abbia perso ben 15 kg. Con un peso iniziale di 75 kg, adesso la bella Persia è arrivata a pesare ben 60 kg.

Questa è Valentina Persia qualche settimana dopo l’inizio de L’Isola dei Famosi. Eccola adesso:

Insomma, una trasformazione piuttosto notevole, c’è da ammetterlo!