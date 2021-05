Intervistata dal Corriere della Sera, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, fa una confessione su sua sorella Ylenia.

La scomparsa di Ylenia Carrisi è una ferita ancora aperta da quel lontano 1994: sono passati ben diciassette anni, ma nessuno in Italia né ovviamente la sua famiglia ha potuto darsi pace per una tragedia simile. Una sparizione che ancora oggi non trova una spiegazione adeguata e che ha inevitabilmente condizionato le vite dei familiari dell’allora giovanissima figlia di Al Bano e Romina Power.

Leggi anche—>>Compleanno Al Bano, è ‘guerra’ sui social tra la Lecciso e Romina Power: cos’è successo

Come ben sappiamo, dopo questo drammatico evento la celeberrima coppia ha poi affrontato una crisi che l’ha portata a separarsi definitivamente e ciascuno dei due si è ricostruito una vita. E’ stato impossibile però cancellare i ricordi e l’amore: nonostante le cose siano cambiate radicalmente le vite di Al Bano e Romina continuano ad essere legate dall’amore per i figli Yari, Crystel e Romina junior. Al Bano ha poi avuto altri due figli dalla compagna Loredana Lecciso, Jasmine e Al Bano junior. Proprio Jasmine ha rilasciato una bellissima intervista al Corriere della Sera ed ha svelato qualcosa di inedito su sua sorella Ylenia.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Al Bano, sua figlia Jasmine parla di Ylenia: l’emozionante rivelazione

La giovane e bella figlia del cantante pugliese è nata nel 2001 e non ha mai conosciuto Ylenia. Nonostante ciò, è sempre stata consapevole che quella scomparsa ha marchiato a fuoco la vita di suo padre. Proprio a proposito della sorella, Jasmine ha confessato: “Avrei tanto voluto conoscerla. So che era intelligentissima, avremmo avuto delle belle conversazioni”.

Leggi anche—>>Romina Power e Loredana Lecciso: Al Bano si confessa

E a quanti si chiedono come viva Jasmine questa nella famiglia allargata in cui è nata, la ragazza ha raccontato di sentirsi molto legata ai figli che suo padre ha avuto da Romina Power. Con l’ex moglie di suo padre, Jasmine avrebbe un ottimo feeling e proprio a lei confida i suoi sogni come quello di trasferirsi a Los Angeles.

“Anche con Brigitta, la figlia che Loredana ha avuto da una precedente relazione, c’è un buon rapporto: “Presto mi trasferirò a Milano da lei”, ha rivelato.