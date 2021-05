Viso angelico e bellezza eterea, Amanda Seyfried è oggi una delle attrici più talentuose del cinema americano: ricordate in quale celebre serie tv ha recitato?

Viso angelico e bellezza eterea, la talentuosa Amanda Seyfried è oggi un’attrice di immenso talento, una vera e propria stella del cinema. Si è aggiudicata, quest’anno, la candidatura ai premi Oscar come miglior attrice non protagonista con “Mank”. Originaria di Allentown, classe 1985, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo lavorando come modella. I primi ruoli sono arrivati negli anni duemila, quando ha preso parte ad alcune celebri soap opera. Il film “Mean Girl” è stato sicuramente il suo trampolino di lancio, ma, al contempo, Amanda Seyfried ha recitato in una serie tv davvero celebre e amatissima: ricordate quale?

Amanda Seyfried, ricordate in quale celebre serie tv ha recitato?

Talento da vendere, capace di interpretare ruoli sia leggeri che drammatici. Basti pensare a “Mamma mia!”, in cui si è fatta notare anche per le sue eccezionali doti canore. Ma anche a a “Chloe – Tra seduzione e inganno” e “In Time”. Una serie di pellicole straordinarie e una carriera sempre sulla cresta dell’onda. Amanda Seyfried è certamente uno dei volti più acclamati di Hollywood. Ricordate in quale celebre serie tv l’avevamo già vista?

Era giovanissima, ma riuscì a conquistare il pubblico con il suo fascino magnetico pur apparendo solo attraverso alcuni flash back. Amanda Seyfried ha ricoperto il ruolo di Lily Kane nell’iconica “Veronica Mars”. Vestiva i panni della migliore amica della protagonista, intorno al cui assassinio si poggia l’intera trama dello show. Quella interpretazione dimostrò al pubblico l’immenso talento di Amanda Seyfried poi confermato dalla sua eccezionale carriera cinematografica. Un’attrice con la “A” maiuscola, non c’è che dire!

E voi, ricordavate la splendida Amdanda Seyfried nei panni di Lily Kane? Di certo è rimasta nel cuore del pubblico!