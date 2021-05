Martina Miliddi ed Aka7even sono stati due concorrenti di Amici, ma avete notato anche voi quel “dettaglio”? È successo sui social.

Oltre che per la loro smisurata nelle loro rispettive discipline, Aka7even e Martina Miliddi ci hanno fatto incantare anche per la loro storia d’amore. Entrati a far parte della scuola di Amici sin dall’inizio di questa ventesima edizione, i due giovanissimi talenti si sono avvicinati immediatamente e, mano mano, innamorati. Certo, la loro storia d’amore ha avuto molti alti e bassi, fino poi alla chiusura definitiva. Ma per quei mesi che sono stati una coppia, il giovanissimo Luca Marzano e la bellissima Martina hanno fatto innamorare davvero tutti.

Leggi anche –> Aka7even, cosa è accaduto con Martina dopo Amici: la rivelazione del cantante

Cos’è successo, però, dopo la fine di “Amici” a loro due? Sappiamo benissimo che, da quanto raccontato dai diretti interessati, Martina Miliddi e Raffaele Renda, altro cantante del talent di Maria De Filippi, si stanno frequentando e conoscendo. Ma con Aka7even, invece? Ebbene: avete notato anche voi quel “dettaglio”? Impossibile non farci caso! Ma scopriamo di che cosa stiamo parlando!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Amici, Aka7even e Martina: quel dettaglio non sfugge, avete notato anche voi?

Cos’è successo, quindi, tra Aka7even e Martina Miliddi dopo la fine di Amici? Appurato che, ormai, i due giovanissimi ragazzi non fanno più coppia fissa e che hanno intrapreso due strade separate, come sono i loro rapporti? Al momento, purtroppo, non possiamo darvi alcuna informazione certa! Quello che, però, possiamo mostrarvi è un particolare “dettaglio” che non è assolutamente passato inosservato agli occhi dei più curiosi. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

Leggi anche –> Amici 20, Martina Miliddi scrive un messaggio a Raffaele: è successo dopo l’eliminazione

Una volta terminato il talent, tutti i cinque finalisti di Amici sono ritornati sui loro rispettivi canali social. È proprio qui che, come dicevamo, non è assolutamente passato inosservato un dettaglio “clamoroso” sui profili di Martina Miliddi ed Aka7even. Guardate un po’ qui:

Avete visto bene proprio bene: Aka7even non segue Martina Miliddi e né tantomeno lo fa la ballerina sarda. Un “dettaglio”, diciamoci la verità, che non può affatto sfuggire. Anche perché sembrerebbe che entrambi seguano i rispettivi compagni di viaggio. Cosa sarà successo?