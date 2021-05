Amici, Sangiovanni rivolge ai suoi sostenitori uno straordinario annuncio: la notizia è davvero fantastica, cosa ha svelato sui social.

È il vincitore della categoria canto di Amici 20, Sangiovanni. Entrato a far parte della scuola di Maria De Filippi sin dal prima puntata di questa edizione e conquistata l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno, il cantautore trentino è riuscito non soltanto a raggiungere la finale e a vincere il premio tanto ambito della sua categoria, ma si è anche “accaparrato” tantissimi altri riconoscimenti davvero incredibili.

Ovviamente, così come per tutti gli altri concorrenti di questa ventesima edizione di Amici, partecipare al programma di Maria De Filippi non deve essere assolutamente considerato un punto di arrivo, bensì un vero e proprio punto di partenza. E questo ce lo testimonia, ad esempio, la proposta di lavoro che hanno ricevuto Alessandro Cavallo e Serena Marchese, ma anche l’annuncio straordinario di Sangiovanni.

Sangiovanni, annuncio straordinario dopo Amici: notizia fantastica!

È da quando ha messo piede nella scuola di Amici che Sangiovanni ha cavalcato l’onda del successo. E continua a farlo ancora adesso. Nonostante il talent di Maria De Filippi sia terminato da poco meno di una settimana, il giovanissimo cantante di Trento, così come tutti i suoi compagni di viaggio, continua ad avere gli occhi puntati su di sé. E, d’altra parte, ammirando con attenzione il suo talento e la straordinarietà delle sue canzoni, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Dopo l’incredibile successo di “Gucci bag”, “Lady” e “Tutta la notte”, Sangiovanni si accinge ad “incassare” un nuovo ed incredibile successo. A darne l’annuncio, è stato proprio il diretto interessato pochissime ore fa. Attraverso una storia condivisa sulla sua pagina Instagram, il giovanissimo cantante non ha affatto potuto fare a meno di condividere una notizia davvero fantastica. Di che cosa parliamo esattamente? Dateci uno sguardo:

Soltanto pochissime settimane, Sangiovanni ha cantato per la prima volta il suo nuovo inedito Malibù, eppure ha già registrato un record pazzesco. Come mostrato dall’Instagram Stories riproposta in alto, il cantante è al primo posto nella classifica singoli.