Benedetta Parodi, imprevisto durante le riprese di Bake Off: spiacevole inconveniente, cos’è esattamente successo alla conduttrice.

Manca pochissimo alla nuova edizione di Bake Off. A distanza di qualche mese dalla vittoria di Sara, Benedetta Parodi e gli straordinari giudici del programma, in queste ultime settimane, sono proprio a lavoro per le riprese di questi nuovi episodi. Cosa ci riserverà? Beh, al momento, non lo sappiamo! Fino a questo momento, infatti, non abbiamo tantissime informazione da darvi. Fatto sta che, senza alcun dubbio, il programma di Real Time terrà tutti incollati dinanzi allo schermo.

In queste ultime settimane, quindi, Benedetta Parodi è impegnata con le riprese di Bake Off. Ecco, ma sapete che, proprio durante le registrazioni, la conduttrice è stata la protagonista di un spiacevole imprevisto? Ecco. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Fortunatamente, non è successo affatto nulla di grave. Però, procediamo con ordine. E cerchiamo di capire cos’è esattamente successo.

Benedetta Parodi, imprevisto durante le riprese di Bake Off: cos’è successo

Chi di voi non ha mai perso l’appuntamento “mattutino” con Benedetta Parodi? Sicuramente, nessuno! Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la conduttrice televisiva è sempre solita comunicare con i suoi sostenitori. E, badate bene, lo fa principalmente di prima mattina. Quando, in diretta dalla cucina della sua casa, la Parodi saluta il suo pubblico. E li informa su tutto quello che accadrà nel corso della giornata. Ma non solo.

Proprio nelle scorse ore, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, Benedetta Parodi non ha affatto potuto fare a meno di raccontare l’imprevisto capitatole durante le riprese di Bake Off. Dopo aver annunciato ai suoi sostenitori di essere pronta ad una nuova giornata all’insegna del programma di Real Time, la conduttrice ha raccontato cos’è accaduto un giorno sotto il tendone. “Stiamo registrando. Oggi lo faremo all’aperto nel tendone. L’ultima volta che lo abbiamo fatto, mi sono scottata completamente una spalla. Oggi mi porto la crema protettiva”, dice Benedetta Parodi, raccontando cosa le è successo nei giorni scorsi.

Insomma, un imprevisto non affatto da poco, c’è da dirlo!