Ricordate vero Brandon Walsh, il celebre protagonista di Beverly Hills 90210? Non crederete ai vostri occhi: ecco com’è diventato oggi il celebre attore!

Attore, regista e produttore televisivo canadese naturalizzato statunitense. Parliamo di Jason Priestley, il celebre attore conosciuto principalmente per il suo ruolo in Beverly Hills 90210. Nel teen drama degli anni ’90 recitava nei panni di Brandon Walksh. Faceva innamorare tutte con il suo sguardo fascinoso e da angelo! Dopo aver recitato nella serie tv famosissima, ha proseguito la sua carriera da attore recitando in Amore e morte a Long Island, The Eye Lo sguardo. Nel 2010 è entrato a far parte del cast di due serie televisive, Call Me Fitz e Haven. Successivamente è entrato nel cast di Private Eyes. Jason nel 2007 è diventato papà di Ava Veronica, nel 2010 di Dashiell Orson. E’ sposato con Naomi Lowde, una bellissima donna dai capelli biondi e gli occhi chiari! Ma voi lo ricordate piccolino, in Beverly Hills. Sapete com’è oggi? La trasformazione è incredibile!

Era Brandon in Beverly Hills 90210: Jason Priestly con gli anni è cambiato, notevolmente! Aveva 20 anni quando interpretava il ruolo nel famosissimo teen drama degli anni ’90: oggi l’attore ne ha quasi 52. Li compirà il 28 agosto!

La trasformazione è davvero incredibile: l’attore che ha fatto innamorare milioni di ragazze grazie al suo personaggio non ha però perso il suo fascino! Siete curiosi vero di vedere com’è l’attore oggi? Ecco una fotografia pubblicata sul suo canale Instagram insieme alla moglie:

A distanza di 20 anni, Jason è tornato ad interpretare Brandon in Beverly Hills 90210 reboot. La serie tv ha visto il ritorno di quasi tutti i membri del cast originario. Nel finale del primo episodio compare anche Luke Perry, il Dylar di Beverly Hills 90210 passato a miglior vita nel 2019 a causa di un grave ictus ischemico.