Bellezza angelica e sorriso smagliante misti ad un talento strepitoso: Cameron Diaz è uno dei volti più celebri di Hollywood. La sua simpatia e le sue doti naturali l’hanno consacrata come una delle attrici più richieste e amate dal pubblico. Originaria di San Diego, classe 1971, ha esordito come modella e lavorato in diversi paesi del mondo, compreso il Giappone. Il suo debutto sul grande schermo è stato nel celebre e divertentissimo “The Mark” al fianco dell’iconico Jim Carrey. A consacrarla alla fama, però, è stata la pellicola “Tutti pazzi per Mery”. C’è un retroscena che riguarda la bellissima Cameron Diaz e di cui non tutti sono a conoscenza: lo avreste mai immaginato?

Cameron Diaz, il retroscena di cui non tutti sanno: lo avreste immaginato?

Talentuosa e splendida, riesce a calarsi in generi e ruoli diversi con grande facilità. L’abbiamo ammirata in film come “Il matrimonio del mio migliore amico”, “Charlie’s Angeles” e “Innocenti bugie”. Ma anche in “Vanilla Sky”, “La custode di mia sorella” e “Minority Report”. Felicemente sposata con Benji Madden dal 2015, è diventata mamma nel 2019 della splendida Raddix.

Celebre e amatissima, Cameron Diaz ha lavorato prettamente per il cinema costruendo una carriera davvero da sogno. Forse non tutti sanno, però, che l’attrice si è calata anche nei panni di doppiatrice. E lo ha fatto per una serie di film d’animazione davvero amatissimi dal pubblico. Di che parliamo? Di “Shrek”! Cameron Diaz ha doppiato il personaggio della principessa Fiona in tutte le pellicole della saga! Lo avreste mai immaginato? Anche in questo caso ha dimostrato grande bravura e un eccezionale talento.

Una vera e propria stella di Hollywood, un’attrice straordinaria capace di regalare emozioni e bucare lo schermo. Siamo certi che riserverà ancora molte e incredibili sorprese!