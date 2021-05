Denise Pipitone, l’avvocato Giacomo Frazzitta ha svelato a Storie Italiane l’identità dell’autore della lettera anonima.

Sono trascorse poco meno di due settimane da quando Giacomo Frazzitta, nel corso della puntata di Chi l’ha visto?, ha rivelato a Federica Sciarelli di aver ricevuto nel suo studio legale una lettera anonima con importanti informazioni sul caso di Denise Pipitone. Da quel momento, sono trascorsi giorni e giorni. Eppure, non si fa altro che parlare di questo. Seppure il suo contenuto non sia stato affatto svelato nella sua integrità, il legale di Piera Maggio ha sempre sottolineato dell’importanza di questa lettera. Soprattutto perché contenente degli elementi fondamentali, ovviamente verificati e riscontrati, per questo “puzzle”.

È ai microfoni di Storie Italiane, però, che Giacomo Frazzitta ha continuato a parlare della lettera anonima. E a svelare anche l’identità del suo autore. Appurato che la missiva è fondamentale ed è ricca di elementi nuovi, chi l’avrà mai potuta scrivere? Scopriamo le parole del legale di Piera Maggio.

Denise Pipitone, Giacomo Frazzitta sull’autore della lettera: “Ha paura”

È proprio ai microfoni di Storie Italiane che Giacomo Frazzitta, come dicevamo precedentemente, rivela importanti ed inedite informazioni sull’autore della lettera anonima riguardante il caso di Denise Pipitone.

“Le lettera anonima vale zero. Quello che noi stiamo chiedendo è di farsi sentire. Perché non è possibile”, inizia proprio così il legale di Piera Maggio a parlare per la trasmissione di Eleonora Daniele in onda su Rai Uno. “È qualcuno che è sicurissimo al 100%. Questa sicurezza la riteniamo anche noi notevole, perché lui ci fornisce dei dati interessanti che abbiamo riscontrato”, ha continuato a dire il buon Frazzitta. Invitando, quindi, l’autore della lettera a farsi ancora una volta avanti.

“Quest’uomo, perché possiamo dire che è un uomo, ha paura. E ci dice anche il motivo della sua paura, che ovviamente non riveliamo”, ha continuato a dire. Svelando, poi, un altro dettaglio in più: “Questa persona ha visto in volto. È un testimone oculare. Ed è in grado di riconoscere”.

Insomma, le parole di Giacomo Frazzitta a Storie Italiane sono chiarissime. Non ci resta, quindi, che attendere nuove ed importanti rivelazioni.