“Denisa non è Denise Pipitone”, è stato detto nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque: cos’è esattamente successo.

Soltanto pochissime ore fa, nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di Giovedì 20 Maggio, è stata rivelato un’ultima ora davvero incredibile. A distanza di qualche settimana dalla segnalazione, la Procura di Paola ha deciso di prelavare il test del Dna della giovanissima Denisa. La ricordate? Stiamo parlando della ragazza che, diverse settimane, è stata avvistata in Calabria. E che ai cittadini ha fatto pensare che lei fosse Denise Pipitone. Sarà stato il nome abbastanza simile o per la storia familiare più che complicata, fatto sa che la giovane Denisa è stata avvolta da un clamore mediatico.

Sin dal primo momento, però, la ragazza ha smentito di essere lei Denise Pipitone. Seppure ci fossero troppe contiguità tra lei e la piccola scomparsa da Mazara Del Vallo il 1 Settembre del 2004, Denisa ha chiaramente detto di non essere affatto lei, ma di essere pronta a sottoporsi al test del Dna. Detto, fatto! Quale sarà stato, però, l’esito? Scopriamolo!

Denisa non è Denise Pipitone, cos’è successo a Pomeriggio Cinque

Dopo aver parlato dell’auto bruciata ritrovata nelle scorse ore e che, molto probabilmente, potrebbe avere a che fare con il caso di Denise Pipitone, Barbara D’Urso non ha affatto potuto fare a meno di dare delle importanti novità sul test del Dna fatto sulla giovanissima Denisa. Trascorse pochissime ore dalla decisione della Procura di Paola, sembrerebbe che siano arrivati anche gli esiti del test. “Ho avuto delle indiscrezioni da fonti ufficiosi. Sto cercando di verificare con le fonti ufficiali”, è stato detto a Pomeriggio Cinque.

“Mi è stato spiegato che il test del Dna può essere effettuato in due modi: con un prelievo del sangue e un test salivare. A Denisa è stato prelevato il sangue”, ha iniziato a dire Giuliana Zanca, inviata di Pomeriggio Cinque. Continuando, poi, a dire di essere venuta a conoscenza che il test effettuato è un test complicato, ma che il suo esito può essere reso noto anche dopo poche ore.

“Aspettiamo ovviamente la conferma: Denisa non sarebbe Denise Pipitone”, sono proprio queste le parole esatte che Giuliana Zanca ha rivelato nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque di Venerdì 21 Maggio. Confermate, poi, qualche istante dopo: “Continuano ad arrivarmi altri messaggi, pare che ci sia l’ufficialità: Denisa, quindi, non è Denise Pipitone. Il test non è positivo!”.

“Non sappiamo se la Procura deciderà di procedere con il test salivare per avere un maggiore sicurezza”, ha continuato a dire Giuliana Zanca. Per poi concludere nuovamente: “Denisa non è Denise Pipitone!”. Cosa succederà adesso?