Denise Pipitone, a Storie Italiane la testimonianza del carrozziere che ha visto un’auto sfrecciare nel giorno della scomparsa della piccola.

Continuano a susseguirsi colpi di scena nel caso di Denise Pipitone. A distanza di pochissime ore dalla notizia data Pomeriggio Cinque riguardante la giovanissima Denisa, Storie Italiane ci offre una nuova ed importante testimonianza in merito. A parlare, questa volta, è un carrozziere. Che, qualche minuto dopo la scomparsa della piccola di Mazara Del Vallo, ha visto sfrecciare un’auto, urtare un marciapiede e ripartire immediatamente, senza preoccuparsi dei danni alla vettura.

Leggi anche –> Denise Pipitone, l’ex maresciallo: “Piera Maggio rivoltata come un calzino, smentite le illazioni sulla sua famiglia”

Si, avete ragione: la questione dell’auto è ormai “vecchia”. E tutti ne sono a conoscenza. Eppure, nel corso della puntata di Storie Italiane, il carrozziere ha fornito qualche informazione in più. Svelando, quindi, dei dettagli su chi era alla guida. E sulla sua fisionomia, in particolare il colore dei capelli. Scopriamo dettagliatamente la testimonianza riportata nel programma di Eleonora Daniele.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Denise Pipitone, la testimonianza del carrozziere: “Alla guida dell’auto c’era una donna”

Perché, in queste ultime ore, si sta dando molta importanza all’automobile? La risposta è piuttosto semplice: nelle lettera anonima, fatta recapitare a Giacomo Frazzitta qualche settimana fa, si fa riferimento proprio ad essa. È proprio per questo motivo che, proprio adesso, si sta dando importante alla testimonianza che un carrozziere ha fatto sin da subito. Da quanto si apprende dalle sue parole a Storie Italiane, sembrerebbe che, intorno le 12:00/12:15 del 1 Settembre del 2004, quindi qualche istante dopo la scomparsa di Denise Pipitone, l’uomo abbia visto sfrecciare un’auto a grandissima velocità.

“Mentre che lavoravamo abbiamo sentito un brutto odore di frizione”, inizia proprio così la testimonianza del carrozziere fatta a Storie Italiane. Continuando poi a dire di aver visto, in quello stesso istante, il sopraggiungere di un’auto. Che, per la troppa velocità, è andata a sbattere su di un marciapiede. E di aver notato che, subito dopo l’incidente, questa non si è affatto fermata, ma ha proseguito il suo cammino. Chi c’era alla guida? Il carrozziere è deciso: “Non mi sono focalizzato sul viso”, ha detto. Rivelando, inoltre, di aver visto una donna con capelli biondi, non ricorda se lunghi o corti, con una ciocca rossa.

Una rivelazione davvero sconcertante, c’è da ammetterlo!