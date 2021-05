A Venus Club, Elisa Isoardi ha raccontato un inedito retroscena del passato: è successo durante la conduzione di Linea Verde, che imprevisto!

È ritornata a raccontarsi senza troppi filtri e peli sulla lingua, Elisa Isoardi. A distanza di qualche settimana dalla sua intervista a Verissimo, la conduttrice televisiva è stata ospite di Venus Club, late show della seconda serata di Italia Uno condotto da Lorella Boccia. Con indosso un delizioso abito nero corte e dei tacchi davvero vertiginosi, la splendida Isoardi ha incantato tutto il pubblico presente in studio e a casa con la sua raffinata bellezza. Nel corso della sua intervista all’ex ballerina di Amici, la bella Elisa ha parlato davvero di tutti. A partire, quindi, dalla sua esperienza a Ballando con le Stelle. Fino alla sua storia d’amore con Matteo Salvini. Ma non solo.

“Se hai qualche trucchetto, fai pure”, dice Lorella Bocca ad Elisa Isoardi. Facendo, quindi, un chiaro riferimento alle sue doti da conduttrice. Ecco. È proprio in questo preciso istante che, molto probabilmente per la prima volta, la bella cuneese ha raccontato un inedito retroscena del passato.

Elisa Isoardi, “imprevisto” in diretta: l’inedito retroscena

Ancora prima di essere stata la conduttrice, per circa due anni, de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è stata alla conduzione di diversi programmi televisivi. Tra questi, come ricorderete senza alcun dubbio, vi è anche il famosissimo “Linea Verde”. Completamente immersa nella natura, il programma della Rai si propone di raccontare l’agricoltura italiana, tutte le sue eccellenze e chi più ne ha, più ne metta. Ecco. È proprio durante la conduzione di una puntata di questo programma, come svelato nel corso della puntata di Venus Club di Giovedì 20 Maggio, che Elisa Isoardi ha assistito ad un imprevisto non da poco.

“Eravamo su una barca su di un lago e stavo intervistando il Presidente del parco, all’improvviso mi è volato in acqua”, ha raccontato per la prima volta Elisa Isoardi. Continuando, poi, a dire che, nonostante l’imprevisto in diretta, lei ha continuato il servizio. “Vai sempre avanti”, ha consigliato la conduttrice a Lorella Boccia.

Insomma, un consiglio non da poco. E che, soprattutto, sottolinea la sua straordinarietà.