L’amatissima vincitrice del Grande Fratello è diventata mamma: “È nato Leonardo”, la splendida notizia.

È stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello. E infatti ha trionfato nel reality show di Canale 5, conquistando un vero e proprio esercito di fan. Parliamo di Federica Lepanto, vincitrice dell’edizione numero 14 del famoso reality show. A distanza di anni, i fan ancora seguono l’ex gieffina attraverso i social ed è proprio lì che, poche ore fa, ha annunciato la notizia che tutti stavano aspettando: è nato il suo primo figlio Leonardo! Nelle stories, la bellissima neo mamma ha raccontato i dettagli della nascita.

Federica Lepanto è diventata mamma: l’annuncio dell’amatissima vincitrice del Grande Fratello

“Siccome molti di voi mi hanno fatto gli auguri, vi volevo ringraziare e dirvi che il 6 maggio alle ore 19 e 38 è nato Leonardo Picilli!” Con queste parole, Federica Lepanto annuncia di essere diventata mamma! Il suo primo bebè, nato dall’amore col suo compagno Cristian, è nato circa 15 giorni fa, ma l’ex gieffina lo ha annunciato solo oggi. Una notizia meravigliosa per i fan della vincitrice del GF 4, che è entrata nel cuore di tantissimi telespettatori: all’epoca, i suoi fan si denominavano “l’armata Lepanto”. Dopo l’annuncio, Federica ha postato una dolcissima foto del suo Leonardo: “Eccolo il mio piccolo grande amore”, scrive nella didascalia.

Un annuncio arrivato dopo diversi giorni dalla nascita, e la Lepanto spiega il motivo: “Ho più volte cercato di fare una story per annunciare il lieto evento del benvenuto Leonardino, ma non ho mai avuto il tempo di sistemarmi un pochino, insomma rendermi presentabile”, spiega l’ex gieffina. A cui non possiamo che mandare i nostri migliori auguri per la meravigliosa notizia: auguri mamma Federica e papà Cristian, e benvenuto al mondo piccolo Leonardo! E voi, ricordate il percorso di Federica nella casa più spiata della tv? Dopo il Gf, l’abbiamo rivista in tv come tentatrice a Temptation Island. Poi, finalmente, il vero amore è arrivato con il suo Cristian.