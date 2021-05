Isola dei Famosi, anticipazioni venerdì 21 maggio: in studio arriva l’ospite che tutti stavano aspettando; cosa accadrà nella puntata di questa sera.

Tutto pronto per una nuova puntata de L’Isola dei Famosi! Questa sera, 21 maggio 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento in diretta col reality show di Canale 5. Un appuntamento in cui accadrà davvero di tutto: le discussioni sull’isola, negli ultimi giorni, sono state tantissime. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e il clima in Honduras è incandescente. Tra le altre cose, scopriremo il verdetto del televoto attualmente aperto: chi si salverà tra Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò e Isolde Kostner? Staremo a vedere! A raccontare le vicende dei naufraghi Ilary Blasi, affiancata dal suo trio di opinionisti ma anche da tantissimi ospiti in studio. E questa sera, per la prima volta, arriva un ospite super atteso... Curiosi di scoprire di chi si tratta?

Isola dei Famosi, anticipazioni puntata di venerdì 21 maggio: eliminato, prove ed ospiti in studio

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Manca sempre meno alla finale di questa edizione, che si terrà lunedì 7 giugno. Una finale diversa dal solito: a causa del Covid, il vincitore sarà decretato in Honduras. E, arrivati a questo punto, tutti i concorrenti vogliono arrivare fino in fondo: le liti sull’isola sono all’ordine del giorno. Questa sera, in diretta, ci saranno senz’altro prove che permetteranno ai naufraghi di diventare leader o di conquistare la tanto desiderata immunità dalle nomination: i concorrenti faranno di tutto per spuntarla!

A commentare la puntata, insieme alla conduttrice e agli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamboghini e Tommaso Zorzi, ci saranno anche tantissimi ospiti in studio. Tra cui, anche un amatissimo ex concorrente dell’Isola, per la prima volta in studio dalla sua uscita dal gioco: si tratta di Ubaldo Lanzo, che ha dovuto lasciare l’isola per accertamenti medici.

Ubaldo è stato uno dei concorrenti più amati dal pubblico in questa edizione: questa sera ci sarà da divertirsi! Tutti sintonizzati su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 40 circa. Buona visione!