È stata la bellissima e giovanissima Jen di Dawson’s Creek, la ricordate anche voi? Com’è oggi a distanza di anni: la trasformazione!

Diteci la verità: chi è che non ha mai visto una sola puntata di Dawson’s Creek? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Trasmessa negli Stati Uniti dal 1998 al 2003, la famosissima serie televisiva ha saputo catturare l’attenzione di milioni e milioni di telespettatori sin dalla sua prima puntate. Le avventure, gli intrighi e gli amori di Jen, Pacey, Dawson e Joey, infatti, sono sempre state davvero formidabili. Ed è proprio per questo motivo che, nonostante siano passati quasi venti anni dalla messa in onda dell’ultima puntata della sesta stagione, il teen drama viene ricordato ancora con molto affetto da tutto il suo pubblico.

Leggi anche –> “Dawson’s Creek” ricordate Pacey: com’è diventato e cosa fa oggi Joshua Jackson

Ricordate la bellissima Jen di Dawson’s Creek? Vera e propria protagonista indiscussa della serie televisiva, non si può affatto dimenticare la giovanissima attrice. Ecco, ma com’è cambiata oggi? Ammesso che sono passati tantissimi anni dal suo ruolo di Jen, siete curiosi di vedere la sua trasformazione? Scopriamola insieme!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Ricordate Jen di Dawson’s Creek? Com’è oggi

La storia della bellissima Jen di Dawson’s Creek, c’è da ammetterlo, ha incantato tutti i suoi telespettatori. Da ragazzina per niente incline al rispetto delle regole, la giovanissima Lindley cambia radicalmente le sue abitudini una volta trasferitasi a casa di sua nonna. Purtroppo, sappiamo benissimo com’è andato a finire il suo personaggio: chiusa in una stanza di ospedale, Jen muore per un problema al cuore riscontrato sin da piccola. Prima di esalare l’ultimo respiro, però, la ragazza affiderà al suo migliore amico Jack sua figlia.

Sono passati poco meno di vent’anni dalla messa in onda dell’ultima puntata della sesta stagione, la stessa dove assistiamo alla morte di Jen, ma com’è cambiata l’attrice? Appurato che, in tutti questi anni, Michelle Williams, questo è il suo vero nome, ha continuato a perseguire la passione per la recitazione, com’è cambiata fisicamente? Scopriamolo!

Eccola qui, Michelle Williams dopo il successo di Dawson’s Creek. Insomma, che dire?! Possono anche essere passati anni, eppure la bellissima Jen ha continuato a mantenere un fascino davvero clamoroso. Siete d’accordo con noi?