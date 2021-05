A giocare ai Soliti Ignoti e ad indovinare i volti “misteriosi”, questa sera è stata la bellissima e simpaticissima Jo Squillo.

Continuano alla grande le avventure dei Vip che, sera dopo sera, tentano di indovinare i volti misteriosi presenti ai “Soliti Ignoti” per cercare di devolvere tutto il ricavato in beneficenza. Nel corso della puntata di questa sera, Venerdì 21 Maggio, ad essere dalla parte della “scrutatrice” c’è stata la bellissima e simpaticissima Jo Squillo. Con indosso un delizioso abito di colore argento, la cantante e ballerina ha condotto una manche davvero formidabile. Pensate, ancora prima di indovinare il parente misterioso, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi aveva raccolto ben 128 milioni di euro. Insomma, una cifra non affatto da poco, c’è da ammetterlo.

Leggi anche –> Jo Squillo a Pomeriggio Cinque: “Non ho più la cartilagine del ginocchio”, cos’è successo dopo L’Isola dei Famosi

La partita di Jo Squillo ai “Soliti Ignoti” è stata davvero impeccabile. Ed anche la diretta interessata è stata più che inarrestabile. Talmente inarrestabile che, pensate, ha fatto qualcosa che non era mai accaduto prima nella storia del programma. Di che cosa stiamo parlando esattamente? State tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel dettaglio.

Jo Squillo ai Soliti Ignoti, avete notato cosa ha fatto? Interviene anche il regista

Mancava poco alla fine della partita di Jo Squillo ai “Soliti Ignoti” quando, inaspettatamente ed improvvisamente, la cantante ha compiuto un gesto davvero inedito. Talmente inedito che il registra è stato costretto a fermare il gioco. E ad intervenire. Cos’è esattamente successo? Beh, ci teniamo a specificarlo: non facciamo riferimento affatto a qualcosa di scandaloso. Piuttosto, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha compiuto un gesto che, mai prima d’ora, è stato fatto.

Leggi anche –> Jo Squillo vittima di stalking: l’ha svelato per la prima volta, doloroso dramma

Dopo aver indovinato le identità di tutti gli altri concorrenti ed aver accumulato ben 128 milioni di euro, Jo Squillo vede comparirsi dinanzi a sé il concorrente numero 8. È proprio con lui che la conduttrice, non rendendosene conto, compie un gesto inaspettato. Ovvero, non gli consente di presentarsi, ma parte subito con il domandone. Un gesto, diciamoci la verità, per nulla “malizioso”, ma che ugualmente non è passato inosservato. Immediatamente, infatti, è intervenuto il regista. Ed ha permesso al concorrente di presentarsi.

Insomma, Jo Squillo è un vero e proprio ciclone!