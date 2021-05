La conduttrice fa coming out dopo dieci anni: “Avevo paura di farlo”

La conduttrice televisiva fa coming out con un video su YouTube: “Avevo paura di farlo”, ecco le sue parole

Il coming out di Demi Lovato sembra aver smosso le coscienze. Anche una conduttrice televisiva ha trovato il coraggio di non nascondere la sua natura. “Questo video è in ritardo di circa 10 anni” – ha dichiarato su YouTube – “È da tantissimo tempo che volevo fare coming out ma ho sempre rimandato perché non mi sentivo pronta, avevo paura di farlo”. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando, riportandovi le sue parole.

La conduttrice fa coming out: il video

La presentatrice televisiva Fiore Manni ha fatto coming out con un video pubblicato su YouTube. La conduttrice, nota al grande pubblico per i programmi per ragazzi trasmessi sul canale Super!, ha confessato di essere stata sposata con una donna per dodici anni e di non averlo rivelato prima per paura di affrontare il giudizio della società e soprattutto temeva di perdere il lavoro.

“Io facevo un programma per ragazzi ed ero legata al mondo dell’intrattenimento per l’infanzia e, quindi, a qualcuno il fatto che io stessi insieme ad una ragazza non andava bene” – ha dichiarato Fiore su YouTube – “Chi mi conosce da più tempo sa che sono stata sposata e che sono stata tanti anni con questa persona che ho sempre tenuto nascosta”.

Oggi la Manni è felice accanto a un uomo: “Chi mi segue da poco, sa che sto con il mio attuale compagno, Michele” – poi aggiunge – “Solo adesso che ho una relazione che la società accetta mi rendo conto di tutto quello che ho perso nella relazione precedente come potersi prendere per mano o scambiarsi un bacio.”

Entrando nel dettaglio, Fiore Manni ha poi raccontato una riunione lavorativa che molto influì sul suo aspetto emotivo. “Ho iniziato a vivere male la relazione quando iniziai a lavorare in tv. Mi ricordo una riunione in cui mi chiesero se avessi un fidanzatino e io risposi che avevo una fidanzatina! Nel momento in cui lo dissi, capii di aver fatto un passo falso. Nella sala riunione, calò il gelo” ha ricordato: “Mi dissero che, per loro, non c’era alcun problema ma che questa cosa non si doveva sapere. E imparai la lezione”.

La presentatrice di Super! ha poi dichiarato di sentirsi una una codarda a fare coming out solo adesso: “Ma adesso sento che è il momento giusto e l’avrei fatto anche se stessi con una ragazza, a prescindere. Sono stata arrabbiata con i miei ex datori di lavoro ma ora non lo sono più, non voglio accusare nessuno. Ormai fa tutto parte del passato”.