Lady Gaga, confessione choc: “Stuprata e messa incinta”

La cantante Lady Gaga si lascia andare ad una confessione choc: “Stuprata, messa incinta e scaricata davanti casa dei miei genitori”

Lady Gaga è una delle popstar più famose a livello mondiale. La cantante si è subito imposta nel panorama musicale e molti l’hanno addirittura definita una delle migliori interpreti pop del XXI secolo. Ha debuttato nel 2008 con l’album The Fame, incluso dalla rivista Rolling Stone tra i 100 migliori album di debutto della storia. L’album includeva singoli come Just Dance e Poker Face, che hanno riscosso un successo a livello mondiale. A The Fame ha fatto poi seguito The Fame Monster, dal quale sono stati estratti i singoli Bad Romance, Telephone e Alejandro. Il secondo album in studio della cantante, invece, si intitola Born This Way.

L’artista è arrivata di recente al suo sesto album in studio intitolato Chromatica. Tale album è diventato il sesto consecutivo dell’artista a debuttare in vetta alla Billboard 200, rendendola la cantante più veloce nella storia a riuscirci. La Gaga ha venduto più di 30 milioni di album e più di 160 milioni di singoli. Durante la sua carriera ha vinto inoltre vari premi, tra cui un Premio Oscar per la migliore canzone con il brano Shallow.

Lady Gaga, confessione choc: le sue parole

La carriera di Lady Gaga è ricca di successi, ma alle spalle la cantante ha una vita molto difficile. Nel primo episodio della serie tv condotta da Oprah Winfrey, l’artista si è lasciata andare ad una confessione veramente choc. La Gaga ha dichiarato di essere stata stuprata all’età di diciannove anni da parte di un produttore che l’avrebbe ricattata dicendole che avrebbe incendiato i suoi testi se non si fosse spogliata e non si fosse concessa. Un racconto terribile che ha paralizzato il pubblico.

“Non lo ricordo neanche. Non sentivo più il mio corpo” – ha dichiarato la cantante – “Sono passata dal sentire dolore all’essere del tutto intorpidita”. La cantante ha poi aggiunto ulteriori particolari: “La persona che mi ha stuprata mi ha scaricata davanti a casa dei miei genitori, incinta. Perché stavo vomitando e stavo male”.