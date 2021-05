Lorella Cuccarini ha annunciato una grandissima sorpresa per i suoi sostenitori: finalmente arriva la notizia tanto attesa, finalmente!

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa ventesima edizione di Amici, Lorella Cuccarini. Entrata a far parte del cast del talent di Canale 5 per la prima volta in assoluto, proprio come la simpaticissima Arisa, la conduttrice romana si è dimostrata, in un vero e proprio batter baleno, una delle colonne portante di questa edizione. Il suo ruolo verrà riconfermato anche l’anno prossimo? Ce lo auguriamo! Al momento, però, non possiamo darvi alcuna risposta certa!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Lorella Cuccarini è sempre solita interagire con il suo pubblico social. L’ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso una serie di Instagram Stories, la conduttrice romana non ha affatto potuto fare a meno di annunciare una splendida sorpresa. Una notizia davvero fantastica, ve lo assicuriamo. E che, senza alcun dubbio, avrà reso felicissimi tutti i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Lorella Cuccarini, sorpresa straordinaria in arrivo: finalmente!

È arrivato il momento che più aspettavamo, carissimi ammiratori di Lorella Cuccarini. A distanza di pochissimi giorni dalla fine di Amici, l’insegnante di ballo ha annunciato una fantastica sorpresa per i tutti i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Ebbene. Aprite bene le orecchie: Lorella Cuccarini è sbarcata su Tik Tok. Avete letto proprio bene, si! Dopo aver smentito un profilo fake proprio sul suo canale Instagram ufficiale ed aver annunciato di non averne uno al momento, la conduttrice e cantante ha cambiato idea. Ed ha mostrato al suo pubblico il nickname della sua pagina.

Tra i tantissimi personaggi pubblici iscritti al favoloso mondo di Tik Tok, da oggi in poi si aggiunge anche Lorella Cuccarini.

“Questo è il mio unico account Tik Tok”, scrive Lorella Cuccarini su questo screen che mostra, quindi, il suo nickname. Un annuncio davvero fantastico, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha scatenato l’immediata reazione dei suoi sostenitori. Pensate, non sono passate nemmeno 24 ore dalla sua iscrizione, eppure la coach di Amici ha ricevuto già quasi “5000 follows”. Impressionante, vero?