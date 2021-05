Michelle Hunziker irriconoscibile in una vecchia foto: “Quante cicatrici con lui”, lo scatto condiviso sul suo canale Instagram.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Attualmente al timone di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti, non è solo sul piccolo schermo che i fan possono seguirla. Non tutti sanno, infatti, che Michelle è molto attiva anche sui social: il suo profilo Instagram conta ben 4 milioni e 900 mila followers! Coi quali condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi agli attimi di vita quotidiana. E non mancano foto ricordo del passato, come quella apparsa sul suo profilo proprio poco fa. Si tratta di uno scatto che ritrae la Hunziker nel giorno della sua cresima, guardiamolo insieme!

Michelle Hunziker irriconoscibile nella foto ricordo su Instagram: “Il giorno della mia cresima col mio miglior amico Adrian

“Il giorno della mia cresima con il mio miglior amico Adrian…ancora oggi porto sulle ginocchia le cicatrici pazzesche delle cadute sui pattini a rotelle che mi facevo perennemente con lui.” Queste la parole che Michelle Hunziker allega ad una dolcissima foto postata sui suoi canali social. Una foto in cui la conduttrice, ricordando il giorno della sua cresima, ripercorre le sue avventure sui pattini il compagnia del suo amico d’infanzia Adrian: “Ero davvero una teppista, ma quanto ci siamo divertiti!”, scrive la conduttrice. E il post, come sempre quando si tratta di Michelle Hunziker, ha ottenuto in pochi minuti il pieno di likes e commenti. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Al termine del messaggio, Michelle scrive: “Chissà dove sarà oggi Adrian…”. E, in tanti, tra i commenti hanno ipotizzato che Adrian, vedendo questa foto ricordo condivisa sui social, possa scrivere a Michelle, per ritrovarsi dopo tempo. Sarebbe bellissimo, non trovate?

