Brutta ‘sorpresa’ per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo alla coppia

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie nate negli studi di Uomini e Donne. Rosa partecipò in qualità di tronista al dating show di Maria De Filippi e rimase colpita da due corteggiatori, Alex e appunto Pietro. Quest’ultimo alla fine riuscì ad avere la meglio sul rivale, uscendo dal programma insieme alla tronista. La loro storia d’amore ha fatto emozionare i fan e dopo un po’ di tempo è nato Domenico, il loro primo figlio.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, brutta ‘sorpresa’: cos’è successo

Brutta ‘sorpresa’ per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: la coppia da qualche mese si è trasferita a Milano, ma l’esperienza pare abbia avuto qualche intoppo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato tra le stories di Instagram che di fronte al loro appartamento a Milano c’è un cantiere molto grosso rimasto fermo per circa sette anni. Tale cantiere si è rimesso in moto di recente e pare che i lavori abbiano reso invivibile il soggiorno della coppia. Pare inoltre che i lavori non saranno terminati prima di tre anni. Una vera e propria batosta per i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

“Ci vorranno 3 anni. Trivellano, trapanano da mattina a sera. E c’è polvere, sporcizia e puzza” – ha raccontato l’ex tronista sui social – “Per questo dobbiamo cambiare casa e siamo inc****ti neri“. La coppia adesso dovrà trovare un’altra sistemazione, ovviamente sempre a Milano.

Auguriamo ovviamente alla coppia di risolvere nel breve tempo possibile questo problema. Il trasferimento comporterà sicuramente ulteriori stress per il piccolo Dodò, ma i genitori sono abbastanza premurosi e di sicuro il piccolo non avvertirà questa sensazione di disagio.