Rudy Zerbi: “Per i soliti leoni da tastiera”, l’amaro sfogo dopo Amici

Arriva un amaro sfogo dopo Amici 20: Rudy Zerbi non è riuscito a rimanere in silenzio, ecco le parole dell’insegnante di canto sui social!

Amici 20 è terminato da una settimana ed ai fan del programma la mancanza si fa sentire non poco! La vincitrice dell’edizione appena conclusa è Giulia, arrivata in finale con il suo fidanzato, Sangiovanni. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono stati tra i protagonisti dell’edizione insieme agli altri insegnanti. La loro squadra era formata da cinque cantanti, Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula, e 2 ballerini, Tommaso e Serena. Rudy attraverso i social ha voluto fare un annuncio speciale mettendo a zittire anche le voci degli haters: ecco le parole del professore di Canto!

Rudy Zerbi: “Per i soliti leoni da tastiera”, l’amaro sfogo sui social dopo Amici

Rudy Zerbi attraverso il suo canale Instagram ha voluto rendere pubblica la notizia che sono usciti gli EP di Enula e di Aka7even! Una notizia che riempie di gioia l’insegnante di Amici che ha voluto però fare un piccolo sfogo contro gli haters.

Ecco cosa ha scritto: “Sono usciti gli EP di Enula e Aka Seven! Ps: la foto con Enula non ho potuto ancora farla ma appena la becco facciamo un servizio tipo matrimonio. Pps per i soliti leoni da tastiera: supporto da sempre TUTTI i dischi dei ragazzi, perché credo che le produzioni vadano sostenute soprattutto in un momento così difficile per la Musica“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Arisa, altra insegnante della scuola di canto e ballo più famosa d’Italia, ha dedicato intanto parole dolcissime per il suo collega ed amico. “È una delle persone con cui ho fatto più amicizia durante questo bellissimo viaggio fatto di incontri sorridenti e abbracci virtuali davvero tanto desiderato”, ha detto la cantante.