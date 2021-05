Inizieranno a breve le riprese di Temptation Island 2021: Raffaella Mennoia rivela tutte le novità dell’edizione di quest’anno.

Manca poco all’inizio delle registrazioni di Temptation Island 2021: a giugno infatti le coppie del cast di quest’anno avranno modo di vivere questa insolita esperienza confrontandosi con nuove persone rigorosamente single all’interno di un villaggio vacanze. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, l’autrice Raffaella Mennoia ha rivelato tutte le novità di questa stagione del programma. Alla conduzione, come già sappiamo, ritroveremo Filippo Bisciglia, ma per il resto? Cosa dobbiamo aspettarci?

Leggi anche—>>Temptation Island, straordinario annuncio a sorpresa dell’ex concorrente: la notizia inattesa, finalmente!

Sicuramente tante emozioni come sempre: Temptation è un viaggio nei sentimenti che regala inevitabili colpi di scena e questa è la ricetta del suo successo. Scopriamo però cos’altro ha svelato la Mennoia su questa edizione post Covid che è stata per certi versi differente dalle precedenti.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Temptation Island 2021, come sarà la nuova edizione?

Al magazine, la Mennoia ha raccontato che le registrazioni dureranno 21 giorni come di consueto. Si parla di 6 o 7 coppie. L’autrice ha fatto anche una riflessione su come ha inciso la pandemia del Covid sui rapporti sentimentali e riguardo ai casting ha rivelato: “E’ stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività. Qualcuno che ha scoperto cose che non conosceva del proprio partner”.

Leggi anche—->>>Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa nel cast di Temptation Island? La loro risposta

Al momento non si sa se tra i single ci saranno volti già noti in tv. Per quanto riguarda altri canali che trasmettono programmi che ricordano nel format Temtation Island, l’autrice non sembra avvertire la concorrenza, sicura dell’identità dei programmi della Fascino.

In questi anni tante sono state le storie raccontate e protagonisti passati per Temptation, un format di successo perché, secondo Raffaella, è capace di empatizzare col pubblico che si rispecchia delle vicende narrate. Il braccio destro di Maria De Filippi precisa che non dà mai consigli ai partecipanti sulle loro storie: “Non c’è una formula magica per uscirne indenni”.

Manca davvero pochissimo quindi alla nuova edizione di Temptation, voi la seguirete?