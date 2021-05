L’ex amatissima concorrente di Temptation Island annuncia una splendida sorpresa in arrivo: la notizia inattesa, finalmente!

Siete pronti ad una nuova e travolgente edizione di Temptation Island? Noi decisamente si! Non sappiamo quando andrà in onda, sia chiaro. Fatto sta che, come raccontato da Raffaella Mennoia nel corso delle settimane precedenti, sembrerebbe che i provini stiano andando avanti. E che, quindi, molto presto, potremmo assistere ad un nuovo viaggio nelle emozioni e dei sentimenti. In attesa, però, di scoprire quali sono le novità di quest’anno e, soprattutto, quali sono le coppie che decideranno di mettere alla prova il loro amore, vi annunciamo una fantastica sorpresa in arrivo che riguarda un’ex amatissima concorrente.

Leggi anche –> Temptation Island 2021, spunta la data d’inizio: quando andrà in onda la prima puntata

Da poco diventata mamma per la terza volta, l’ex concorrente di Temptation Island ha annunciato ai suoi sostenitori una notizia davvero inattesa a tutti i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, in un vero e proprio batter baleno, l’annuncio è stato subissato di commenti e likes.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Temptation Island, l’ex concorrente annuncia una sorprendente novità: che bello!

È proprio sul suo canale social ufficiale che l’ex concorrente di Temptation Island, sempre solita a condividere ogni cosa con il suo pubblico, non ha perso occasione di poter condividere con loro una fantastica sorpresa in arrivo. Procediamo con ordine, però! E cerchiamo di capire, quindi, di chi stiamo parlando!

Ricordate la bellissima e giovanissima Alessandra De Angelis? La campana ha preso parte, in compagnia del suo fidanzato, ora suo marito e padre dei suoi figli, alla terza edizione di Temptation Island. Ed, una volta uscita, ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Oltre che essere una splendida mamma e moglie, la De Angelis è anche un’apprezzatissima ed amatissima influencer ed imprenditrice. Alcuni mesi fa, infatti, Alessandra ha inaugurato il suo brand di abbigliamento, accessori e molto altro ancora.

Leggi anche –> Alessandra De Angelis dopo il parto: ‘Sono molto dolorante’, le prime parole dopo la nascita della piccola Adria

A questo punto, però, ci chiediamo: cosa ha annunciato di così straordinario? Ebbene: siamo in prossimità dell’estate, lo sappiamo benissimo. Ed anche Alessandra De Angelis non ha resistito dall’ideare una linea di costumi da bagno.

Volete rendere ancora più fashion questa estate 2021? I costumi del brand di Alessandra De Angelis vi aspettano!