Tullio Solenghi è un famosissimo attore, ma sapete chi è sua moglie Laura e quanti figli hanno insieme? Scopriamo la vita privata.

È uno dei più grandi comici ed attori di sempre, Tullio Solenghi. Esordito nel mondo del teatro davvero da giovanissimo, il buon genovese è riuscito, in tutti questi anni, a costruirsi una carriera davvero memorabile. Impossibile, infatti, dimenticare “Il Trio”, gruppo comico fondato da lui e Massimo Lopez in compagnia della grandissima Anna Marchesini nel 1985 e che poi si è sciolto definitivamente nel 1994. Oppure, tutti gli immensi spettacoli teatrali e programmi televisivi a cui ha preso parte.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la carriera lavorativa e professionale di Tullio Solenghi è davvero immensa. E, soprattutto, ricca di intramontabili successi. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? L’attore e comico genovese, quindi, è sposato? Assolutamente si! E chi è sua moglie, a questo punto? E quanti figli hanno? Scopriamo tutti i dettagli della sua vita privata.

Tullio Solenghi, chi è sua moglie e chi sono i loro figli?

Cosa sappiamo, quindi, sulla vita privata di Tullio Solenghi? Ammesso che della sua sfera professionale e lavorativa conosciamo ogni minima cosa, dell’ambito privato cosa occorre sapere? Così come la sua carriera, anche la vita sentimentale dell’attore e comico genovese è ricca di amore. Da quanto si apprende, infatti, il buon Solenghi vive da tantissimi anni una splendida storia d’amore con sua moglie Laura Fiandra.

Cosa sappiamo, però, su di lei? E, soprattutto, come si sono conosciuti? E quanti figli hanno? Come dicevamo quindi, Laura Fiandra è la moglie di Tullio Solenghi. E, a differenza dell’attore e comico genovese, non appartiene affatto al mondo dello spettacolo. Da quanto si apprende, sembrerebbe che la donna abbia fondato, nel lontano 1994, un centro di medicina naturale. Conosciutisi quando erano davvero giovanissimi, da quel momento non si sono mai più lasciati. Sapete che giorno era quando si sono conosciuti? Era esattamente Venerdì 17! Una data “particolare”, lo sappiamo benissimo. Ma che a loro, però, ha portato tantissima fortuna.

Quanti figli hanno, Laura e Tullio? Innamorati da poco meno di cinquant’anni, i due sono genitori di due splendide donne: Alice e Margherita!

