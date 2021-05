Valentina Autiero ha raccontato un inedito retroscena sulla rissa sfiorata tra Armando e Riccardo nello studio di Uomini e Donne.

Una cosa è certa: tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, due protagonisti indiscussi della recentissima stagione di Uomini e Donne, non corre affatto buon sangue. Lo abbiamo potuto constatare, ad esempio, nel corso di questi mesi. Quando, spesso e volentieri, si sono punzecchiati a vicenda. E ne abbiamo avuto la conferma anche qualche giorno fa. Ritornato nello studio televisivo di Canale 5 per raccontare la fine della sua storia d’amore con Roberta Di Padua, il cavaliere pugliese è stato il protagonista di un durissimo confronto con l’affascinante napoletano.

Tra i due, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, l’atmosfera si è fatta immediatamente incandescente. Tanto da fare scoppiare, in un vero e proprio batter baleno, una rissa. Rissa che, però, sappiamo non essere stata mandata in onda perché tagliata! Ecco. È proprio su di essa che, in una recente intervista a Fanpage, Valentina Autiero ha svelato un retroscena davvero inedito.

Uomini e Donne, spunta un inedito retroscena sulla rissa tra Armando e Riccardo: cos’è successo

Si era tanto parlato della rissa choc a Uomini e Donne tra Riccardo ed Armando ed invece, come avete potuto constatare, questa non è stata affatto mandata in onda. La scena, quindi, dell’acceso litigio tra i due cavalieri del parterre è stata tagliata. Perché? Beh, al momento, non lo sappiamo! Fatto sta che, in una sua recentissima intervista a Fanpage, Valentina Autiero ha raccontato un inedito retroscena.

Molto legata a Roberta Di Padua, Valentina Autiero ha svelato un inedito retroscena riguardante proprio rissa che c’è stata tra Armando e Riccardo. “Sono anche un po’ dispiaciuta, mi sarei fatta due risate”, ha detto l’ex dama del programma in merito al taglio della scena. Ma non solo. “Quasi a botte. Muso a muso. Hanno tagliato tutto”, ha continuato a dire la romana. Svelando, quindi, cosa le è stato raccontato dalla sua amica Roberta.

Vi sareste aspettati un epilogo del genere?