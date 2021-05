Uomini e Donne, chi è Gabriele: sapete che lavoro fa il cavaliere del Trono Over? Tutte le curiosità sul corteggiatore di Ida Platano.

Manca poco al termine di questa stagione di Uomini e Donne. Una stagione ricca di emozioni e di colpi di scena: l’ultima puntata della trasmissione di Canale 5 è prevista per venerdì prossimo, 28 maggio 2021. Nel frattempo, andrà in onda anche l’ultima scelta del trono classico, quella di Giacomo: se non temete spoiler e volete sapere chi è la scelta, cliccate qui. Ma c’è da scoprire anche cosa ne sarà delle tante frequentazioni nel Trono Over. Ad esempio, quella nata da poco dalla dama storica Ida Platano e il nuovo arrivato Gabriele. Il cavaliere, in realtà, era venuto per corteggiare Elisabetta, per poi cambiare direzione. In attesa di scoprire le novità sul loro rapporto, conosciamo meglio il cavaliere. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Uomini e Donne, il nuovo cavaliere Gabriele corteggia Ida: tutto quello che sappiamo su di lui

Si chiama Gabriele Capri ed è uno degli ultimi arrivati a Uomini e Donne. Inizialmente arrivato per corteggiare Elisabetta, oggi il cavaliere sta frequentando Ida. Cosa sappiamo di lui? Come riporta Fanpage.it, Gabriele ha 37 anni, è di Roma ed è laureato in economia. Nella Capitale lavora nel campo della ristorazione: gestisce un ristorante di cucina giapponese, si occupa di catering e gestisce un’attività di delivery di sushi per eventi e locali. Su Instagram, potete trovarlo col suo nome e cognome, ecco l’ultimo scatto condiviso, qualche giorno fa:

In trasmissione, Gabriele ha raccontato di avere una storia tormentata alle spalle, ma ora è pronto a rimettersi in gioco. Con Elisabetta non è andata bene, come proseguirà la frequentazione con Ida? Non ci resta che attendere le prossime puntate. Tutti sintonizzati su Canale 5, a partire dalle ore 14 e 45!