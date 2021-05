Adriana Volpe dal dottore: la conduttrice televisiva non ha perso occasione di poter lanciare un messaggio ai suoi followers.

È la regina indiscussa di Instagram, Adriana Volpe. Conduttrice di successo, la splendida trentina vanta di un clamore pazzesco anche sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, spesso e volentieri, intrattiene i suoi sostenitori su tutto quanto le succede durante il giorno. L’ha fatto anche qualche ora fa. Quando, insieme a sua sorella e, soprattutto, su consiglio della stessa, l’ex concorrente del GF Vip ha deciso di recarsi dal dottore per prevenzione.

Risalgono proprio a diverse ore fa alcune Instagram Stories di Adriana Volpe mentre si mostra in compagnia di sua sorella e del dottore. Cosa è successo? Perché la conduttrice trentina ha deciso di sottoporsi ad un controllo medico? Assolutamente nulla, state tranquilli! Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che sia un semplice controllo di prevenzione. La stessa che consiglia ai suoi sostenitori. Scopriamole!

Adriana Volpe dal dottore: il messaggio ai fan, cos’è successo

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Adriana Volpe non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo carissimo ed affezionato pubblico. Lo ha fatto anche poche ore fa. Quando, come dicevamo precedentemente, la conduttrice ha deciso di recarsi dal dottore. Non è successo affatto nulla di grave, lo ripetiamo. Piuttosto, su consiglio ed insistenza di sua sorella, l’ex concorrente del GF Vip ha deciso di sottoporsi ad un controllo di prevenzione.

È proprio in merito alla prevenzione che Adriana Volpe ha voluto mandare un forte e chiaro messaggio a tutti i suoi sostenitori. “Fatela sempre”, ha detto l’ex concorrente del GF Vip al suo pubblico. “Mia sorella mi ha presentato un dottore bravissimo. Lui segue tutti i grandi sportivi internazionali”, ha continuato a dire la splendida conduttrice. “Ho fatto un check up incredibile”, ha concluso prima di consigliare a tutti il suo pubblico la prevenzione.

“Fate sempre prevenzione”, ha detto Adriana Volpe ai suoi sostenitori. E, d’altra parte, ha pienamente ragione! La prevenzione è più che importante, questo è indiscusso!