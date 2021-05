Aka7even ha ricevuto una notizia fantastica: grande emozione per il cantante dopo Amici.

Aka7even è appena uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, e ha già sbaragliato le classifiche musicali. All’interno del talent, il cantante ha dimostrato di essere molto talentuoso. E’ entrato quando Amici ha avuto inizio, per uscire dal programma direttamente in finale, dove qui, è giunto insieme a Deddy, Sangiovanni, Alessandro, e lei, la vincitrice, Giulia Stabile, la prima ballerina donna a trionfare.

L’ex allievo di Anna Pettinelli è sempre stato molto amato dal pubblico; sui social il suo profilo ha raggiunto un numero di follower incredibile, e sicuramente non potevamo immaginare diversamente. Soltanto ieri, venerdì 21 maggio, è uscito il suo primo EP, che in poche ore, è stato super venduto. Aka7even ha voluto condividere una grande soddisfazione raggiunta, con i suoi follower, nelle sue storie.

Aka7even, notizia meravigliosa: l’ha appena svelato sui social

Amici di Maria De Filippi, quest’anno, ha avuto un tale successo, tanto da raggiungere ascolti record. Infatti, sembrerebbe posizionarsi, questa edizione, tra le più viste in assoluto. I telespettatori si sono lasciati prendere completamente da quanto è accaduto nel talent, tra performance meravigliose, e i legami che tra gli allievi sono sorti.

Aka7even, è uno degli artisti arrivati in finale, ma che non è riuscito a conquistare il primo posto. Il non aver raggiunto il podio, di certo, non cambia le carte in tavola, perchè il cantante, con la sua voce, ha appassionato tutti, ed è questa per lui una grande vittoria. Ieri, venerdì 21 maggio, è uscito il suo primo Ep, e i fan dell’artista subito si sono apprestati a comprarlo. Da qualche ora, Aka7even, parlando con i suoi follower, nelle storie, ha svelato una notizia del momento, che l’ha sicuramente emozionato.

“Siamo primi su ITunes.. non so come ringraziarvi”. Questa notizia è stata riportata ieri sera, quando, in quel momento, l’artista era al primo posto. Ma questa è solo una parte della gioia condivisa, infatti, il cantate ha anche mostrato il successo dei suoi brani, con Loca sul podio dei singoli più venduto della settimana.