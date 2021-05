Can Yaman è tornato sui social, dopo l’assenza e la scomparsa del suo profilo instagram.

E’ divenuto popolare grazie alle serie televisive turche che l’hanno visto protagonista, trasmesse in Italia, e anche in moltissimi altri paesi, Can Yaman è l’attore turco che ha conquistato follemente il pubblico. La sua popolarità è iniziata con il ruolo di Ferit Aslan, in Bitter Sweet-Ingredienti d’amore, anche se, la sua carriera è iniziata nel 2014.

Yaman è oggi, in Italia, dato che, come sappiamo, è impegnato professionalmente, perchè sarà lui il nuovo Sandokan. Negli ultimi tempi, non si fa che parlare di lui, il motivo è chiarissimo, il suo legame d’amore con la bella Diletta Leotta. Tante le voci arrivate, su presunte crisi, e distacchi, tanto che, per un periodo di tempo, l’attore ha deciso di scomparire dai social. Ma finalmente, dopo l’assenza, non poteva non esserci anche il suo ritorno.

Can Yaman, dopo l’assenza torna sui social: il post è spettacolare!

Can Yaman, negli ultimi tempi, è al centro dell’attenzione, il suo rapporto con Diletta Leotta ha acceso i riflettori intorno a questa storia. Voci di presunte crisi, di rotture, di distacchi, hanno portato ad una decisione importante dell’attore. Stanco, forse, di trovarsi al centro del gossip, e di pettegolezzi, ha deciso di scomparire dai social, e parlare col silenzio.

Addirittura, alla bella Leotta, è arrivato un primo tapiro d’oro da Valerio Staffelli, per le voci di una crisi e rottura, che avrebbero poi portato alla partenza di Can. Voci smentite immediatamente dalla donna. Come ormai è noto, Yaman è tornato, e i due sono apparsi più vicini che mai. Dopo il silenzio messo in atto via social, proprio da qualche ora, l’attore è tornato, con un post spettacolare.

Can Yaman si mostra intento in una meravigliosa auto, vestito con uno stile molto casual. Sembrerebbe, quindi, che l’attore abbia deciso di ritornare ad essere attivo, dopo l’assenza di alcuni giorni.