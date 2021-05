Oltre ad Anna Corona, anche Giuseppe Della Chiave risulta tra gli indagati nel caso di Denise Pipitone: chi è esattamente?

Clamoroso colpo di scena nel caso di Denise Pipitone. Dopo il risultato del test del Dna su Denisa che smentisce categoricamente che la giovanissima sia la piccola di Mazara Del Vallo, nel corso della puntata di Venerdì 21 Maggio di Quarto Grado abbiamo assistito ad una vera e propria svolta choc nelle indagini. Proprio durante la trasmissione di Gianluigi Nuzzi, infatti, si è appreso che, dopo ben alcune settimane dalla riprese del tutto, ci sono due nuovi indagati. Stiamo parlando esattamente di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. Ecco. Appurato che il primo nome lo conosciamo benissimo e sappiamo perché è presente all’interno delle indagini, chi è esattamente Giuseppe Della Chiave?

Se quando avete sentito il nome Giuseppe Della Chiave avete pensato che non vi è affatto nuovo, avete pienamente ragione. A questo punto, però, vi chiediamo: chi è esattamente?

Chi è Giuseppe Della Chiave indagato nel caso di Denise Pipitone?

Stando alle parole apprese durante l’ultimissima diretta di Quarto Grado, quindi, sembrerebbe che ci siano due nuovi indagati nel caso di Denise Pipitone. La prima, come dicevamo precedentemente, è proprio Anna Corona. Lei è, come ricorderete, l’ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico della piccola scomparsa da Mazaro Del Vallo il 1 Settembre del 2004, e madre di Jessica Pulizzi. Il secondo nome, invece, è da attribuire a Giuseppe Della Chiave. Ecco, ma chi è esattamente?

Il suo cognome, senza alcun dubbio, non vi sarà affatto sconosciuto. In effetti, è proprio così. Giuseppe o anche chiamato Beppe, tipico nome siciliano, è il nipote di Battista Della Chiave. Ebbene si. Ricordate la testimonianza dell’anziano sordomuto, smentita in diretta a Pomeriggio Cinque da sua figlia, mal interpretata all’epoca? Ecco. Stiamo parlando proprio di lui. E Giuseppe non è altro che colui che, a detta di Battista, è l’uomo che aveva in braccio la piccola Denise pochi istanti dopo la sua scomparsa.

Cosa ne pensate? E, soprattutto, secondo voi, siamo arrivati quasi alla verità?