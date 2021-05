Sul suo canale Instagram, Francesco Oppini ha mostrato una parte della sua casa: avete notato anche voi quel dettaglio? Non sfugge affatto!

È stato uno dei recentissimi concorrenti del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini. Entrato a far della quinta della quinta edizione del famosissimo reality di Canale 5, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini si è dimostrato, in un vero e proprio batter baleno, il protagonista indiscusso. Sempre pronto a dire la sue opinioni senza troppi peli sulla lingua e, soprattutto, sempre pronto a divertirsi e a divertire, il buon Oppini è stato la colonna portante della casa di Cinecittà. Certo, il suo percorso non è durato molto, è vero. Una volta scoperto il prolungamento del reality, Francesco ha deciso di abbandonarlo per sempre. Eppure, il suo percorso resterà impresso nella storie del reality, non ci sono dubbi.

Attivissimo sul suo canale social, sul quale vanta di un numero di followers davvero impressionante, Francesco Oppini è solito renderli partecipi su ogni cosa che gli accade. L’ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso un’Instagram Stories, ha mostrato una parte della sua casa. Ovviamente, ve la mostreremo immediatamente. Occhi puntati, però, su un dettaglio.

Francesco Oppini mostra la sua casa: quel dettaglio non sfugge, avete notato?

Appena uscito dalla casa del GF Vip, Francesco Oppini ha raggiunto un grandissimo obiettivo: ha comprato casa. Dopo tantissimi anni di sacrifici, il figlio di Franco Oppini ed Alba Parietti è riuscito ad acquistare una casa tutta sua. Voi l’avete mai vista? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo mostrata una sola stanza. Che ci ha permesso di constatare quanto la dimora del buon Oppini e della sua compagna sia davvero bellissima. Adesso, invece, vi mostreremo un’altra stanza, in particolare quella da letto.

È proprio lui a mostrarcela, sia chiaro. Tuttavia, oltre ad ammirare la bellezza della stanza da letto, non si può affatto fare a meno di notare un “particolare” dettaglio. Di che cosa parliamo esattamente? Guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene, si! Posizionata sulla poltroncina, sembrerebbe esserci un quadro raffigurante Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. La loro amicizia, lo sappiamo benissimo, è nata nella casa del GF Vip. E, da quel momento, non è mai sfiorita.