La modella e influencer Giulia De Lellis finisce nella ‘trappola’ de Le Iene: “Me l’hanno fatta brutta”, cos’è successo

Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più amate e seguite in Italia. La romana è divenuta famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La De Lellis partecipò in veste di corteggiatrice, scendendo per conoscere il tronista Andrea Damante. I due ebbero quasi un colpo di fulmine: la romana riuscì a conquistare il cuore del tronista e uscì dal programma insieme a Damante. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia e migliaia di fan, ma non ha avuto un lieto fine. Dopo una serie di tira e molla, Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi definitivamente. La De Lellis adesso sembra aver ritrovato l’amore accatto a Carlo Beretta.

La romana ha raggiunto il successo soprattutto su Instagram, dove attualmente conta più di cinque milioni di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime.

Giulia De Lellis finisce nella ‘trappola’ de Le Iene

Attraverso le stories di Instagram, la De Lellis ha informato i suoi fan di essere finita nella ‘trappola’ de Le Iene. La modella e influencer ha pubblicato un video insieme a Nicolò De Vitis, dichiarando: “Mi toccava. Non si scappa da loro. Me l’hanno fatta brutta“. L’inviato del programma televisivo ha invece aggiunto: “Mancava solo lei“.

Non sappiamo quale sia lo scherzo orchestrato da De Vitis per far capitolare la modella e influencer romana. Nelle stories della De Lellis, però, si fa riferimento ad alcune bollicine. La reazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà stata sicuramente esilarante.

Lo scherzo andrà in onda nella prossima puntata de Le Iene, in programma martedì in prima serata su Italia 1.